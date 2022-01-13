洛阳辖区高速恢复正常通行

25日晚间，记者从洛阳高速交警支队获悉，此前受强降雨影响，洛栾高速临时封闭。截至25日19时40分，洛栾高速恢复正常通行。目前，洛阳辖区高速各站口均恢复正常上下站通行。
25日晚间，记者从洛阳高速交警支队获悉，此前受强降雨影响，洛栾高速临时封闭。截至25日19时40分，洛栾高速恢复正常通行。目前，洛阳辖区高速各站口均恢复正常上下站通行。
25日晚间，记者从洛阳高速交警支队获悉，此前受强降雨影响，洛栾高速临时封闭。截至25日19时40分，洛栾高速恢复正常通行。目前，洛阳辖区高速各站口均恢复正常上下站通行。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 马军锋）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605