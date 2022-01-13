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“洛阳创新”为中国“问天”打造“能量翅膀”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.25 19:01

　　25日，问天实验舱在顺利发射后与天和核心舱成功对接，实现了中国航天员首次在轨进入科学实验舱。记者当日从洛阳轴承研究所有限公司(简称轴研所)获悉，该企业研发的对日向心机构用轴承组件成功应用在问天舱上，再次用“洛阳创新”为国家探索星河保驾护航。

　　作为继天和核心舱后中国空间站第二个大型舱段，问天舱是目前我国空间站建设中最大的单体舱段，其主要功能是开展科学实验，成为航天员在轨期间的主要工作场所。

　　随着更多科学实验任务开展，空间站载荷供电需求也成倍增加，为此问天实验舱配置了国内研制的最大面积可展收柔性太阳翼，单翼全展开状态下长达27米，刷新了我国航天器在轨使用太阳能帆板纪录。

　　“我们研制生产的对日向心机构用轴承组件就成功应用在问天舱配备的这对‘能量翅膀’上，为保障空间站能量供给提供创新力量。”轴研所相关负责人表示。

　　对日向心机构是问天舱太阳翼上的关键姿态控制设备，它在舱体姿态不进行调整的情况下，就能通过轴承组件随时调整太阳翼朝向，从而根据阳光照射角度形成最佳入射角和最大受晒面积，同时避免在飞行过程中其他舱段遮挡阳光，保障空间站持续电力供应。

　　轴研所作为航天领域主要配套优质承制单位，在接到相关研制生产任务后，面对该轴承组件设计精度高、加工工艺难度大、要求在轨寿命长、润滑技术水平高等系列挑战，成立专班，通过不断技术攻关、反复工艺分析、多轮加工试制和充分性能试验，最终成功研制性能完全符合要求的产品，且在润滑技术上实现了自主独立创新突破。

　　多年来，轴研所一直为我国航天工程研制生产特种轴承、轴承组件及动量轮产品，共参与了载人航天八大系统中七大系统特种轴承的研制。未来该企业将继续锚定产业风口，加速产业转型升级，力争用“洛阳创新”助力我国航空航天事业发展再上新台阶。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 乔忠义 韩珂）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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