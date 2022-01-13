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即日起，洛阳面向现役军人家庭出台这项住房公积金新政策
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.25 19:01

　　建军节即将来临，有个好消息要告诉现役军人家庭——25日，洛阳市住房公积金管理中心发布《关于现役军人家庭使用住房公积金有关事宜的通知》(下称《通知》)，从贷款和服务两方面支持现役军人家庭在洛解决住房问题。

　　贷款

　　●《通知》明确，现役军人配偶在洛阳缴存住房公积金，或户口在洛阳但在异地缴存住房公积金，且符合洛阳市住房公积金贷款条件，凭现役军人所在部队出具的住房公积金缴存和贷款证明，可作为共同借款人合并计算贷款额度。

　　●洛阳市住房公积金管理中心相关负责人介绍：《通知》中所说现役军人配偶指在中国人民解放军服现役的军官和军士的配偶、中国人民武装警察部队服现役的警官和警士的配偶；

　　缴存地或户籍地必须有一种在洛阳，且要符合洛阳市住房公积金贷款条件；

　　须向市住房公积金管理中心提交现役军人所在部队出具的含个人住房公积金缴存和贷款信息的有效证明材料，其目的是审核现役军人配偶身份、合并缴存余额计算贷款额度、是否符合住房公积金贷款条件；

　　新政策出台后，符合条件的现役军人配偶可作为共同借款人，按照双职工申请贷款合并计算贷款额度，可以提高购房贷款额度，最高可贷额度65万元。

　　住房公积金服务

　　《通知》明确，洛阳市住房公积金管理中心各办事网点开辟绿色通道，优先为现役军人家庭办理住房公积金业务，并视情提供预约服务。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 刘彩龙）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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