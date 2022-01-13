洛阳市出台措施 努力让各类市场主体放心投资、安心经营、专心创业

优先办理涉企案件、推行涉企案件判后回访制度、全面推进企业合规建设……25日，记者从洛阳市委政法委获悉，我市政法机关将多措并举推动完善各类市场主体公平竞争的法治环境，努力让各类市场主体放心投资、安心经营、专心创业，服务保障经济高质量发展。

优先办理涉企案件、推行涉企案件判后回访制度、全面推进企业合规建设……25日，记者从洛阳市委政法委获悉，我市政法机关将多措并举推动完善各类市场主体公平竞争的法治环境，努力让各类市场主体放心投资、安心经营、专心创业，服务保障经济高质量发展。 优先办理涉企案件、推行涉企案件判后回访制度、全面推进企业合规建设……25日，记者从洛阳市委政法委获悉，我市政法机关将多措并举推动完善各类市场主体公平竞争的法治环境，努力让各类市场主体放心投资、安心经营、专心创业，服务保障经济高质量发展。 据悉，洛阳市将通过开展法治化营商环境提升行动，提升执法司法质效，完善服务企业机制，有效解决影响营商环境的执法司法突出问题，加强企业家合法权益保护，优化提升法治化营商环境，进一步提升各类市场主体司法获得感和满意度。 根据洛阳市委政法委刚刚印发《关于进一步优化法治化营商环境加强企业合法权益司法保护的意见》(以下简称《意见》)，我市将全面实施涉企案件标识制度，建立涉企案件“绿色通道”，对涉企案件进行标注，做到“三优先一重点”，即：优先受案、优先流转、优先办理、重点跟踪，为涉案企业提供高效快捷的执法司法服务。 《意见》指出，要坚持谦抑审慎的司法理念，坚决防止以刑事手段插手经济纠纷，定期开展涉企刑事“挂案”清理；要审慎采取羁押强制措施，依法慎用财产性强制措施，严格依法使用强制执行措施，减少办案活动对正常办公和合法生产经营造成的现实影响。 根据部署，洛阳市将加强对涉企案件办理的统一审查，尽可能避免因采取强制措施不当给企业造成生产经营困难，对发现违法违规查封、扣押、冻结、处置涉案企业财物的，应依法及时监督予以纠正。 “我市将持续提升涉企案件办理效率，最大限度减少企业诉累，帮助涉诉企业尽快恢复正常经营秩序。”洛阳市委政法委有关负责人介绍，我市还将进一步规范司法公开，提高司法透明度，强化判中释法、判后答疑，提升司法公信力，推行涉企案件判后回访制度，督促生效裁判自动履行。 《意见》还在加强对涉企案件办理的法律监督、加大涉企案件协调督办力度、全面推进企业合规建设方面制定了相应措施。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 张继峰）