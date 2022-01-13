宜阳：义务理发进乡村 孝老爱亲文明扬

“发型很得劲，我很喜欢！”理完发的张大爷高兴地说。7月24日，宜阳县锦屏镇苗村孝老爱亲志愿服务队在该村村部开展“义务理发进乡村，孝老爱亲文明扬”活动，免费为60岁以上老人理发。

“发型很得劲，我很喜欢！”理完发的张大爷高兴地说。7月24日，宜阳县锦屏镇苗村孝老爱亲志愿服务队在该村村部开展“义务理发进乡村，孝老爱亲文明扬”活动，免费为60岁以上老人理发。

一大早，该镇苗村党支部书记苗国英就和几名党员志愿者来到村部清理杂物、搬桌拿椅，为当天的义务理发活动做好准备。活动中，老人们一边享受免费理发服务，一边相互聊家常，现场一片欢声笑语，愉快的氛围让邻里之间的关系更和睦融洽。

考虑到上午还有很多老人没有理上发但下午天气热的情况，经村里协调，村孝老爱亲志愿服务队把下午的理发活动转移到有空调的便民服务中心，让老人免受炎热之苦。

据了解，该镇义务理发活动从2019年开始，各村根据实际情况，在每月24日左右都会固定开展义剪活动，当天爱心活动持续6小时左右，共为130多位老人免费理发，得到了广大群众的一致好评。与此同时，该镇先后有5个村也陆续开展了免费为60岁以上老人理发活动，累计服务老人700多名。

“通过此次义剪活动，让老人们享受到的不仅仅是免费理发服务，也让更多的群众切身感受到来自政府与社会的关爱和帮助，借此呼吁更多的人参与到志愿服务活动中来，让爱在乡村传递。”宜阳县锦屏镇政府相关负责人告诉记者，我们会继续开展此类活动，从群众的实际需求出发，提供更多更贴心的志愿服务。(李炳辉 赵珊珊)