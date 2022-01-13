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情暖贫困学子！2022洛阳晚报阳光助学活动启动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.25 17:33

　　

　　22年阳光助学，点燃寒门学子的希望与梦想。即日起，“安和医院爱的妇产”2022洛阳晚报阳光助学活动启动，如果你身边有家庭贫困的寒门学子，或者你想为寒门学子捐学费，请拨打我们的爱心热线65156112、65156002(上班时间)。

　　如果有爱心企事业单位和团体，想捐助善款或担任志愿者一起入户调查，请联系13838868975(任老师)。

　　“安和医院爱的妇产”2022洛阳晚报阳光助学活动，由洛阳日报报业集团、市妇联、市慈善总会主办，“安和医院爱的妇产”冠名，活动由洛报爱心帮扶中心、洛阳市公益顺风车协会执行。今年的助学活动将列入市慈善总会“2022年扶弱济困兴河洛乡村”项目，借助于腾讯“99公益日”募捐，将爱心扩大，助力更多的寒门学子走入大学校门。

2021年阳光助学活动颁奖仪式

　　阳光助学，期待更多爱心机构、爱心人士的加入

　　22年来，阳光助学都是洛阳日报报业集团的大型公益品牌，用洛报品牌影响力、用新闻力量推动爱心浪潮，播下爱心种子，助力寒门学子圆梦，如今，“阳光助学”已成为洛城一张响亮的公益名片。

　　每到高招录取季，位于洛报融媒大厦1608的洛报爱心帮扶中心办公室，都会迎来一批面带愁容的贫困学子和家长，通过帮扶中心工作人员牵线搭桥，帮助他们放下顾虑，满身轻松地走入大学校园。

　　自即日起，无论你是需要大家帮助的贫困学子，还是想要为贫困学子献出爱心的企业负责人或市民朋友，都可以拨打洛报爱心帮扶中心的爱心热线65156112、65156002(上班时间)和13838868975(任老师)。

　　和往年一样，今年，所有的善款还将统一汇聚至市慈善总会账号中，捐款千元以上均可开具抵税发票。

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[ 责任编辑：潘亮 ]
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