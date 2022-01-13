退伍军人想学做菜？洛阳一餐馆老板：免费安排！

25日中午，在位于洛阳市涧西区景华路与康滇路交叉口附近的一家老坛酸菜鱼餐馆里，54岁的刘德学正在后厨忙活着。

25日中午，在位于洛阳市涧西区景华路与康滇路交叉口附近的一家老坛酸菜鱼餐馆里，54岁的刘德学正在后厨忙活着。从2003年开店至今，刘德学凭着一手做鱼的好手艺，有了一批固定“吃货”。

剁鱼块、炖鱼、放作料，一道招牌菜信阳炖鱼的制作流程下来，刘德学脸上已经挂满了细密的汗珠。“信阳炖鱼、炖鸡，信阳炒鸡，我首先要教这三道招牌菜！”他说。

刘德学为啥要教做菜？这得从他的经历说起。刘德学祖籍信阳，小时候生活在革命老区的他，对军人充满崇敬，1987年应征入伍。1991年，刘德学从部队退役后回到洛阳，先后在工厂、企业等单位工作，20世纪90年代，他下海经商，卖过服装，开过武馆，20多年前，他回到信阳老家向专业师傅学习家常菜的烹饪方法，学成后在洛阳开起了餐馆。