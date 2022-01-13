洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

退伍军人想学做菜？洛阳一餐馆老板：免费安排！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.25 17:33

　　25日中午，在位于洛阳市涧西区景华路与康滇路交叉口附近的一家老坛酸菜鱼餐馆里，54岁的刘德学正在后厨忙活着。从2003年开店至今，刘德学凭着一手做鱼的好手艺，有了一批固定“吃货”。

　　剁鱼块、炖鱼、放作料，一道招牌菜信阳炖鱼的制作流程下来，刘德学脸上已经挂满了细密的汗珠。“信阳炖鱼、炖鸡，信阳炒鸡，我首先要教这三道招牌菜！”他说。

　　刘德学为啥要教做菜？这得从他的经历说起。刘德学祖籍信阳，小时候生活在革命老区的他，对军人充满崇敬，1987年应征入伍。1991年，刘德学从部队退役后回到洛阳，先后在工厂、企业等单位工作，20世纪90年代，他下海经商，卖过服装，开过武馆，20多年前，他回到信阳老家向专业师傅学习家常菜的烹饪方法，学成后在洛阳开起了餐馆。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 夏夜风微凉 夜游城四方
    夏夜风微凉 夜游城四方
    夏夜风微凉 夜游城四方
        “仲夏苦夜短，开轩纳微凉。”时已入伏，微凉的夏夜，成为一天之中较为合适的赏景休闲时段。
  • ·河边观景 古城游乐
  • ·司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
  • ·一碗粉汤下肚，赶走夏日酷暑还散寒
    		•
    		 
    新闻排行
  • 四天落地！这家中国500强企业缘何青睐...
  • 洛阳：培育壮大新兴产业 前瞻布局未来...
  • 全省公示！洛阳这些中小学班级、教师...
  • 洛阳计划上线核酸检测二维码 核酸采...
  • 以案释法：母亲先于外公去世，子女能...
  • 今日洛阳多云到阴天转阵雨或雷阵雨 气...
  • “洛阳十佳精品民宿”评选活动启动
  • 子女陪练 89岁偏瘫老人走上乒乓球台
  • 洛阳警方开展夏夜治安巡查宣防行动 守...
  • 做好大学毕业生征集工作 以更高标准提...
    		•
    百姓呼声
    外省低风险地区人员入洛执行什么政策？
    会盟镇到龙门高铁站直达公交车怎么撤销了
    精彩图片
    洛龙区行政中心：拆除...
    洛龙区尚贤苑社区体育...
    宜阳县盐镇乡克村：寿...
    老城区南关公园：健身...
    精彩热帖

    夕阳

    雨的画意

    瀛洲晚霞

    宜阳灵山莲花公园
    /望乡
    /清爽小菊花
    /乘凉重渡沟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605