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上半年，洛阳伊滨区市场主体增速全市第一
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.25 16:20

　　今日，记者从洛阳市伊滨区市场监管局获悉，上半年，伊滨区新增市场主体2365户，同比增长21%，其中新增企业1100户，同比增长39%，增速位列全市各县区第一名。

　　成绩的背后是扎实的工作。今年以来，伊滨区市场监管局深入开展“万人助万企”活动，助力全区市场主体促增量、提质量、保总量，推行审批事项网上办、掌上办、邮寄办、预约办“四个办”服务，为新设企业发放营业执照、公章(1套4枚)、税控盘、发票、银行预约开户通知单及相关惠企政策服务指南等“大礼包”，实现企业开办“零成本”，大幅压缩行政审批事项办结期限，药品经营许可证、医疗器械经营许可证办理压缩至6个工作日，食品生产许可证办理压缩至10个工作日；实行药品经营许可证、医疗器械经营许可证、第二类医疗器械备案凭证“三证联办”，经营条件在许可有效期内未发生变化的，作出承诺即可换发新证、准予经营，申请材料减少至2项，办理时限压缩至3个工作日；助力市场主体提质增效，充分发挥伊滨区知识产权运营中心作用，为企业免费提供知识产权管理、运营及知识产权金融服务等专业咨询，实现区域内“零成本”托管服务。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 文/图 通讯员 上官兵)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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