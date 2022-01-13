洛阳市为返乡大学生提供1700余个暑期社会实践岗位

近日，由洛阳市委组织部、团洛阳市委、洛阳市人社局联合举办的“青春洛阳”——2022年大学生“返家乡”暑期社会实践活动启动仪式在炎黄科技园举行，50余名“返家乡”暑期社会实践大学生代表参加活动，并接受岗前培训。

近日，由洛阳市委组织部、团洛阳市委、洛阳市人社局联合举办的“青春洛阳”——2022年大学生“返家乡”暑期社会实践活动启动仪式在炎黄科技园举行，50余名“返家乡”暑期社会实践大学生代表参加活动，并接受岗前培训。 近日，由洛阳市委组织部、团洛阳市委、洛阳市人社局联合举办的“青春洛阳”——2022年大学生“返家乡”暑期社会实践活动启动仪式在炎黄科技园举行，50余名“返家乡”暑期社会实践大学生代表参加活动，并接受岗前培训。 为鼓励洛阳籍大学生投身乡村振兴、服务家乡基层建设、参与疫情防控等相关工作，帮助他们“受教育、长才干、作贡献”，提升他们的社会技能，洛阳市积极组织开展2022年大学生“扬帆计划”暨“春雁行动”——“返家乡”暑期社会实践活动。全市市直单位、企业、科研院所及基层等270余家单位为返乡大学生提供政务实践、企业实践、公益服务、社区服务、乡村振兴等实践岗位1700余个。全市各级团组织积极动员，通过线上线下平台广泛招募返乡大学生，截至目前，已有1300余名大学生陆续到岗。 启动仪式现场，洛阳市公交集团有关负责人为全市参与“返家乡”暑期社会实践活动的大学生赠送1500张“神都行云卡”，以此鼓励他们用脚步丈量城市发展变化，积极投身家乡建设，为重振洛阳辉煌贡献青春力量。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 实习生 周文娜 通讯员 张宇果）