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下班途中他救人一命！市民点赞送锦旗
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.25 11:31

　　“感谢您危急时刻施以援手，救了我爱人一命！”21日，55岁的市民马先生及家人专程到河南省地质矿产勘查开发局第三地质勘察院卫生所(以下简称卫生所)致谢，为医生杨强送来锦旗。

　　事情要从7月14日说起，当天中午，市民马先生一家三口从该卫生所离开，走到龙门大道与关林路附近开车回家。不巧的是，汽车故障打不着火，因为天热，爱人和儿子便提出先到路边休息一会儿。

　　“刚走到一家属院门口，爱人突然倒地身上直冒汗，叫也叫不应。”马先生回忆，爱人患有心脏病，曾下过支架，突然犯病让他和儿子都慌了神。“紧急时刻，一年轻小伙儿途经此地，见状冲过来，一边提醒我们呼叫救护车，一边进行应急处理。”

　　马先生说，这名小伙儿嘱咐他取药的同时，又去买来矿泉水、红参等协力帮病人服药。他还从附近找来一把椅子，让爱人保持半躺体位。救护车到场后，这名小伙又协助他将妻子抬上救护车，随后悄然离开。

　　“当天情况紧急，我们没来得及询问小伙儿的名字，只记得在卫生所曾见过他。”马先生说，目前爱人已无大碍在家休养。经过一番打听，他和儿子到卫生所致谢赠锦旗，才有了开头的一幕。

　　“这是医务人员的本能。我相信无论哪个医生都会施以援手，只是当天恰巧是我路过。”22日，记者联系到杨强时他说。据了解，杨强今年34岁，已从医近10年，他说，无论何时遇到这样的事儿，他都会义无反顾地去做。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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