洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

汛期如何做好安全生产工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.25 08:45
(新华社发)

　　汛期容易出现暴雨、雷电、冰雹等强对流灾害性天气，这些天气极易引发山洪、泥石流等次生灾害，从而影响生产安全。那么，汛期如何做好安全生产工作？

　　●积极防御灾害性天气

　　多关注天气预报预警信息，特别是预警信息。如果发现所在地或即将前往的地区有灾害性天气，一定要合理安排行程，不要掉以轻心。

　　根据天气预警信息，做好自我防备，一般可在安全条件比较好的屋内暂避。在暴雨发生时，注意防内涝、滑坡、泥石流等；在台风影响时，注意防范大风、大雨等。

　　在日常生活中要多关注气象防灾减灾知识，如有条件可参加应急演练，做到关键时刻不惊慌。

　　●做好应对灾害性天气的准备

　　要深入开展隐患排查活动，做好防汛、防风、防雷电等防范各类灾害的准备，及时加固维修建筑物和相关设施设备，储备应急物资和装备，真正做到防患于未然。

　　可能受洪涝、滑坡、泥石流等灾害影响的企业，要建立雨季巡视和应急值守制度；接到暴雨灾害预警信息后，要做到24小时不间断巡视；出现重大险情要及时采取措施并立即上报。

　　企业要制订重大灾害性天气应急预案，建立疏散避险制度，明确指挥部门和人员、决策程序和指令发布方式及疏散路线、应急避难场所等；发生洪涝灾害和强对流天气时，必须立即停止生产，迅速组织人员安全疏散或紧急避险。

　　遭遇洪涝等灾害时，要尽量往高处疏散并避开洪水、滑坡、泥石流灾害的下泄通道；遭遇强对流天气时，要远离易折断的树木、高压电线、围墙和危房等。

　　此外，要学习和了解应急避难和自救互救知识。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 整理)
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 夏夜风微凉 夜游城四方
    夏夜风微凉 夜游城四方
    夏夜风微凉 夜游城四方
        “仲夏苦夜短，开轩纳微凉。”时已入伏，微凉的夏夜，成为一天之中较为合适的赏景休闲时段。
  • ·河边观景 古城游乐
  • ·司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
  • ·一碗粉汤下肚，赶走夏日酷暑还散寒
    		•
    		 
    新闻排行
  • 海澜集团服装供应链产业基地落户洛阳
  • 洛宁县：农文旅融合发展 助推乡村振兴
  • 电子敬老卡和实体敬老卡每月都可免费...
  • 今日迎大暑 最高气温重回30℃以上
  • 洛阳市工匠学院入选全国工匠学院建设...
  • 地质灾害黄色预警！洛阳这些地区注意防范
  • 对标先进！自贸区洛阳片区获评全省国...
  • 车主错按“一键启动” 电动车被毛贼顺走
  • 河南大学研究生培养与实践教学基地落...
  • 824个名额！洛阳城市区普通高中补充录...
    		•
    百姓呼声
    外省低风险地区人员入洛执行什么政策？
    会盟镇到龙门高铁站直达公交车怎么撤销了
    精彩图片
    电线杆长出“蜘蛛网” ...
    洛阳迪赛机械设备有限...
    沉浸式研学 感受书法魅力
    洛阳中科GMP研发生产基...
    精彩热帖

    夕阳

    雨的画意

    瀛洲晚霞

    宜阳灵山莲花公园
    /望乡
    /清爽小菊花
    /乘凉重渡沟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605