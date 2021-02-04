汛期容易出现暴雨、雷电、冰雹等强对流灾害性天气，这些天气极易引发山洪、泥石流等次生灾害，从而影响生产安全。

(新华社发)

汛期容易出现暴雨、雷电、冰雹等强对流灾害性天气，这些天气极易引发山洪、泥石流等次生灾害，从而影响生产安全。那么，汛期如何做好安全生产工作？

●积极防御灾害性天气

多关注天气预报预警信息，特别是预警信息。如果发现所在地或即将前往的地区有灾害性天气，一定要合理安排行程，不要掉以轻心。

根据天气预警信息，做好自我防备，一般可在安全条件比较好的屋内暂避。在暴雨发生时，注意防内涝、滑坡、泥石流等；在台风影响时，注意防范大风、大雨等。

在日常生活中要多关注气象防灾减灾知识，如有条件可参加应急演练，做到关键时刻不惊慌。

●做好应对灾害性天气的准备

要深入开展隐患排查活动，做好防汛、防风、防雷电等防范各类灾害的准备，及时加固维修建筑物和相关设施设备，储备应急物资和装备，真正做到防患于未然。

可能受洪涝、滑坡、泥石流等灾害影响的企业，要建立雨季巡视和应急值守制度；接到暴雨灾害预警信息后，要做到24小时不间断巡视；出现重大险情要及时采取措施并立即上报。

企业要制订重大灾害性天气应急预案，建立疏散避险制度，明确指挥部门和人员、决策程序和指令发布方式及疏散路线、应急避难场所等；发生洪涝灾害和强对流天气时，必须立即停止生产，迅速组织人员安全疏散或紧急避险。

遭遇洪涝等灾害时，要尽量往高处疏散并避开洪水、滑坡、泥石流灾害的下泄通道；遭遇强对流天气时，要远离易折断的树木、高压电线、围墙和危房等。

此外，要学习和了解应急避难和自救互救知识。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 整理)