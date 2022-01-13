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志愿者崔建珍热心帮扶独居老人获称赞
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.25 08:48
崔建珍给老人交代用药注意事项

　　“珍珍，你那么忙，咋又来啦？”“您昨天说的药我带来了，看清用法用量，可不敢乱吃啊！”昨日下午，在涧西区牡丹新村小区，见到崔建珍，84岁的张风娇热情地招呼她进屋：“我这干闺女啊，比亲闺女还亲！”

　　老人独居多年，与她结下亲人般的情谊

　　张风娇是独居老人，其老伴儿过世多年，唯一的女儿远嫁南方，她已独自居住了11年。虽说身体硬朗，日常生活能自理，但毕竟年龄大了，老人也有孤独无助的时候。

　　“几年前，有一次我独自到社区卫生服务站看病，刚出门碰巧遇见了珍珍，她问我咋了，简单几句话让我心里特别暖。”张风娇回忆，也就是从那时起，俩人结下了亲人般的情谊。

　　今年52岁的崔建珍，目前是涧西区南昌路街道华侨新村社区的一名志愿者，也是一名党员，日常协助社区工作人员负责民政、社保等方面的工作。她在社区工作了10来年，如今虽已退休，但仍在社区发挥余热。

　　得知张风娇独居的情况，崔建珍平常帮老人清洗床单、被罩，打扫卫生，清洗抽油烟机，跑腿代买米、面、油等生活用品……长期以来，在张风娇的生活里，从逢年过节的问候到日常需要的陪伴，崔建珍从未缺席。

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[ 责任编辑：潘亮 ]
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