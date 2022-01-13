追寻红色记忆 开展党建联建

22日，省委编办市县行编处党支部与市委编办机关党支部开展党建联建暨主题党日活动。
22日，省委编办市县行编处党支部与市委编办机关党支部开展党建联建暨主题党日活动。
22日，省委编办市县行编处党支部与市委编办机关党支部开展党建联建暨主题党日活动。
在中共洛阳组纪念馆，大家详细了解河南第一个党组织的诞生过程和游天洋等早期中国共产党人感人事迹，深刻感受河洛儿女高举旗帜跟党走的理想信念。随后，全体党员在鲜红的党旗前，举起右拳，重温入党誓词，砥砺初心使命。
今年是党的二十大召开之年，也是实施“十四五”规划的关键之年。搭建党建联建平台，不断丰富活动内容，有助于实现新时期党建工作的理论创新、制度创新、载体创新，增强机关党组织的创造力、凝聚力和战斗力，形成互带互动、优势互补、资源共享、共同发展的机关党建工作新格局。
省委编办副主任、一级巡视员胡彦宏参加相关活动。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605