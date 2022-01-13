追寻红色记忆 开展党建联建

22日，省委编办市县行编处党支部与市委编办机关党支部开展党建联建暨主题党日活动。

22日，省委编办市县行编处党支部与市委编办机关党支部开展党建联建暨主题党日活动。

在中共洛阳组纪念馆，大家详细了解河南第一个党组织的诞生过程和游天洋等早期中国共产党人感人事迹，深刻感受河洛儿女高举旗帜跟党走的理想信念。随后，全体党员在鲜红的党旗前，举起右拳，重温入党誓词，砥砺初心使命。

今年是党的二十大召开之年，也是实施“十四五”规划的关键之年。搭建党建联建平台，不断丰富活动内容，有助于实现新时期党建工作的理论创新、制度创新、载体创新，增强机关党组织的创造力、凝聚力和战斗力，形成互带互动、优势互补、资源共享、共同发展的机关党建工作新格局。

省委编办副主任、一级巡视员胡彦宏参加相关活动。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊）