做好大学毕业生征集工作 以更高标准提升兵员质量

23日，在收听收看全省上半年征兵工作总结暨大学毕业生征集工作推进会后，我市接着召开会议，部署相关工作。 23日，在收听收看全省上半年征兵工作总结暨大学毕业生征集工作推进会后，我市接着召开会议，部署相关工作。 会议强调，要提升政治站位，站在强军兴军的战略高度，明晰任务目标，厘清工作思路，压实各级责任，扎实做好征兵各项工作；要突出重点，形成合力，坚持“党委统揽、政府主导、兵役机关主抓、各职能部门共同落实”总思路，强化服务意识，开辟“绿色通道”，把好选拔入口关，以更高标准提升兵员质量，坚决完成大学毕业生征集任务；要确保我市大学毕业生入伍激励政策落实落地，强化宣传，营造浓厚氛围，鼓励更多大学毕业生参军入伍，吸引更多退役士兵回洛就业创业，形成优秀青年双向流动的良性循环，助力我市青年友好型城市建设；要抓好落实、压实作风，健全明责、履责、督责、追责的闭环落实机制，树立争先创优、奖优罚劣的鲜明导向；要严把廉洁关，畅通监督渠道，努力打造群众满意的征兵阳光工程、窗口工程，不断为洛阳“小老虎兵”品牌添彩，为国防和军队建设输送更多优质兵员。 市领导李杏、刁国泰、张武清、王更军参加会议。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 杨世栋）