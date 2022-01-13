子女陪练 89岁偏瘫老人走上乒乓球台

胡新安陪母亲打乒乓球的画面温馨美好

近日，在洛龙区龙门街道煤田二队社区健身广场上，满头银发的杨希林老太太正全神贯注地和62岁的儿子胡新安打乒乓球。老人虽已89岁高龄，但打球的心气儿依然很足，母子俩你来我往，一口气打了30多个回合。

老人病情稳定后，儿子在家陪她练习挥拍击球

杨希林老家在湖南，育有4个子女，其中大女儿胡湘萍、儿子胡新安和小女儿胡洛平3家的房子跟母亲在同一个小区。

“母亲一直操持家务，拉扯我们兄弟姐妹长大，80多岁还经常能给全家老小张罗一桌好菜。”老人的大女儿胡湘萍今年68岁，提起母亲的勤快、要强，她既敬佩又感动。

2019年，杨希林因为突发脑梗导致左侧半身不遂，只能卧床接受治疗。那段时间，老人变得沉默寡言，很是消沉。

为了让母亲振作起来，姐弟3人变着法子哄她开心，引导她接受康复锻炼。

其实，杨希林早年间也喜欢运动，70多岁的时候还学会了打羽毛球。近十多年，受到胡新安的影响，她迷上了乒乓球，只要电视转播相关重大赛事，老人从不缺席，对于近几代国手的名字，她也能如数家珍。

“妈，您不是喜欢乒乓球吗？现在出不了门，咱开始在家里练吧。”在老人病情稳定后，胡新安买来乒乓球训练器，陪老人坐在凳子上练习挥拍击球，帮她恢复肢体力量和协调性。