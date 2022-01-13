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宜阳县樊村镇返乡乡贤樊志强：生产休闲食品 带富一方乡邻
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.25 08:45
樊志强在忙碌

　　近日，在宜阳县樊村镇洛阳夏岩食品有限公司，3条生产线马力全开，不一会儿仓库内就堆成了小山，工人们则忙着装箱、发货。

　　“销售情况非常好，现在每天都忙不过来。”公司负责人樊志强开心地告诉记者。今年35岁的他此前在广东、河北及我省焦作等地工作，2021年年底返乡，投资建厂生产休闲食品。

　　樊志强介绍，他最先从事的是外贸行业，后来接触到休闲食品行业。在他看来，休闲食品作为快消品中不可或缺的重要品类，已经逐渐成为人们的日常消费食品，且需求仍在不断增长，市场潜力较大。

　　“一方面是觉得这个行业有前景，另一方面也是想回到家乡更好地照顾父母。”樊志强说。回到家乡后，当地党委、政府主动与其对接，在企业注册、选址、建设过程中提供了一系列帮助。从去年年底决定返乡，到今年5月企业投产，仅用了小半年时间。

　　早在企业投产前，樊志强就积极对接社区团购、商超、直播等渠道，拓展产品销路。他说：“渠道打通后，不怕东西卖不出去，怕的是产能跟不上。不到两个月时间，我们已经销售酸辣粉、荞麦面皮、重庆小面、兰州拉面等各类产品10万多箱。”

　　目前，周边不少村民都在该企业实现就近就业。村民张丽丽说：“在家门口就能找到工作，挣了钱，还不耽误照顾家里。”

　　为更好地满足市场需求，樊志强近期不断考察市场。他说，健康休闲食品是企业未来的发展方向，下一步他们将充分利用本地资源，研发推出红薯面、玉米面、豌豆面、芝麻叶面等杂粮食品。

　　为更好地带富一方乡邻，樊志强还筹划后续以商招商，吸引调料加工厂、纸箱厂、粉面加工厂等企业落户樊村镇，形成产业集群，为乡亲们提供更多的就业岗位。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 王艳杰 实习生 李沫霖 周阳 通讯员 高惠一 文/图)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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