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放假一天 回家洗澡
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2022.07.25 08:26

　　三伏天太热了，太阳像个大火炉，烤得人浑身上下汗津津的，恨不得一天洗上三回澡。

　　古时候的洛阳人很讲究，虽然那时没有热水器，洗澡不方便，但三日一洗头、五日一沐浴几乎是城市公约。

　　周代，周公在洛阳制礼作乐，规范公序良俗，沐浴是一项重要礼仪。当时的洛阳贵族很重视个人卫生，祭祖、祭神之前要沐浴净身，以表虔诚；朝见天子、赴宴吃饭要提前洗澡，以示尊重；无论男女，皆要早起沐浴更衣；做子女的，还须每五日烧些热水为父母洗一次澡，每三日帮父母洗一次头。

　　《汉官仪》里说，汉代规定官员“五日一假洗沐”。每隔五天，朝廷放假一天，专门让官员们回家洗澡，美其名曰“洗沐”，亦曰“休沐”。每逢休沐，东汉京都洛阳城中的大臣们便纷纷回家沐浴更衣，至于他们到底洗没洗澡，那可不好说。

　　在现代词汇里，沐浴和洗澡是一回事儿。在古代，沐浴和洗澡其实大有区别。

　　商周文献记载，“沐”特指洗头，“浴”才是洗澡。东汉《说文解字》注释，“洗”和“澡”也有差异，“洗”特指洗脚，“澡”特指洗手。

　　有人休沐特别讲究，从头到脚都要洗一遍。比如南朝人何佟之，有重度洁癖，一天得洗十几次澡，除了吃饭、睡觉，几乎成天泡在水中，人送绰号“水淫”。

　　有人特别不讲究，洗澡只洗局部，甚至连局部都懒得洗。比如“竹林七贤”领袖人物嵇康，身材伟岸，风度翩翩，私底下却是个不爱洗澡的“邋遢鬼”，“头面常一月十五日不洗”，哪怕身上生虱子，痒得受不了，也不愿意洗一回澡。

　　别笑话嵇康，如今虽然洗澡方便得很，但懒得洗澡的也大有人在。那么，今天你洗头、洗澡了吗？（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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