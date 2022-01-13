便面方便不方便（星汉秘事）

在热播古装剧《星汉灿烂》中，京城里的小女娘们出门参加聚会时，手里总拿着一把奇怪的扇子，形状不圆不方，有点儿像半扇门，也有点儿像菜刀。

编者按

古装剧《星汉灿烂》最近很火，坊间男女追剧追得不亦乐乎，连原著小说《星汉灿烂，幸甚至哉》都被剧迷扒出来“考古”。小说的历史背景是架空的，不过作者提到，故事发生在“洛河上城，天下之中的都城里”，皇帝的原型是东汉开国君主——汉光武帝刘秀。洛阳是东汉京城、古人心中的“天下之中”，那么，剧中人分别对应东汉洛阳城里的哪路神仙？剧中的服饰、器皿、人物称谓等有何讲究？今浅说一二。

在热播古装剧《星汉灿烂》中，京城里的小女娘们出门参加聚会时，手里总拿着一把奇怪的扇子，形状不圆不方，有点儿像半扇门，也有点儿像菜刀。

聚众闲聊时，她们手摇扇子不停地扇风，也不知是天太热还是话题太热；在公众场合见到陌生男子，她们便以扇遮面，展现贵族千金的矜持自傲。

这种扇子名叫“便面”，在一千多年前的洛阳城里很是流行。

手持便面，自得其便

扇子有很多别名，“便面”“凉友”“摇风”说的都是它。

相传，中国历史上最早的扇子是三皇五帝中的舜帝发明的，用的材料是树叶和羽毛等。

东周时期诸侯争霸、礼崩乐坏，不过周王城洛阳的贵族阶级仍是极看重王室威仪的。他们出门时，常令仆从拿着仪仗扇障尘蔽日，显得倍儿有气势、有面子。史学家认为，这种仪仗扇，或许就是便面的雏形。

早期的便面形制特别。据曹魏大才子曹植描述，这东西“方不应矩，圆不中规”，不方不圆，不规不矩，美女们拿着它“随皓腕以徐转，发惠风之微寒”，姿态曼妙，仪容动人。

曹植是曹操的儿子，生活在汉魏时期。《星汉灿烂》还原了东汉便面的“历史面貌”，跟曹植的描述差不多：形似单扇门，可以扇柄为轴摇动生风，如门绕户枢转动，又名“户扇”；也有人觉得它像一把菜刀，戏称其为“刀把扇”。

那么，“便面”这个称谓是怎么来的呢？古籍里是这样解释的：“便面所以障面，盖扇之类也。不欲见人，以此自障面，则得其便，故曰便面，亦曰屏面。”

在路上遇见了不想见的人，或是不好意思见的人，走没处走，躲没处躲，便拿扇子遮住自己的脸，自得其便，免于尴尬，故称其为“便面”。

能扇风也能当马鞭

曹植才高八斗。他哥哥曹丕定都洛阳、建立曹魏王朝之后，他回京面圣，在洛水之畔梦见洛神，写下了流芳千古的《洛神赋》。

东晋画家顾恺之根据此赋画了一幅连环画式的《洛神赋图》，画中的洛神“翩若惊鸿，婉若游龙”，美得不染纤尘，手中偏偏拿着一把红尘中的麈(音同主)尾扇。

麈尾扇上饰有羽毛，既能扇风消暑，也可遮面、驱蚊、拂尘，从广义上说也是便面的一种。

汉代的扇子，已不仅仅是礼仪用具，还兼具纳凉的功能。汉《西京杂记》记载，巧匠丁缓“作七轮扇，连七轮，大皆径丈，相连续，一人运之，满堂寒颤”，一人摇动大扇子，满屋清凉。

汉魏两晋时期，便面是洛城名士的挚爱，体面男子赶路、会友、吃饭、喝茶时无不拿着便面。

汉朝高官张敞为人潇洒，不拘小节，当官当得很没有官样。他出门时按照当时的习俗拿了便面，可又好像没拿便面当便面。下朝后经过繁华街道，张大人不用便面遮面，却用其当马鞭拍马。

坊间小道消息还说，张大人早上起来亲手给老婆画眉。皇帝怪他没规矩，他不以为意，说：“臣听说闺房之内，有比画眉更那个的呢！”我怎么用我的扇子，怎么对我的女人，是我自己的事情，旁人管得着吗？

魏晋洛阳名士社团“竹林七贤”成员阮籍和张敞一样潇洒。洛阳老城有阮籍故居，可惜古代没有照相机，没留下阮籍的照片，好在我们可以从晚唐的《高逸图》中一窥古人心中的名士风范，《高逸图》中所画的阮籍手拿便面、敞怀露臂。

在没有空调和风扇的时代，这大概就是洛阳人过夏天的样子吧。（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜）