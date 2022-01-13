宫鲁鸣：掌握科学运动方式 老年人也能“玩转”篮球

22日至23日，受市篮球协会邀请，中国篮协副主席、教练员委员会主任宫鲁鸣来洛。

宫鲁鸣（中）与大家交流

22日至23日，受市篮球协会邀请，中国篮协副主席、教练员委员会主任宫鲁鸣来洛。在接受记者采访时，宫鲁鸣表示，篮球是一项老少皆宜的运动，只要掌握科学的运动方式，就能确保身心健康。

我市65岁以上老年人超过80万，其中不少人常年坚持健身锻炼。作为世界三大球类运动之一，篮球在我市中老年群体中有着广泛的群众基础。洛阳在全国最早设置了老年体协篮球专委会，且每年举办老年篮球比赛。其中，洛阳市第一届“德马杯”中老年篮球赛，全市各县区的22支代表队、300多名中老年选手报名参赛，年龄最大的75岁。

“洛阳老年篮球的群众基础好，场地设施比较完善，发展势头良好。”宫鲁鸣曾于2019年受邀参加在洛阳举办的第三十五届全球华人篮球邀请赛，他对于当时的盛况记忆犹新。当年，以老年人为主的全球近300支代表队参赛，洛阳元老队荣获第三名。

在宫鲁鸣看来，老年人打篮球切忌争强好胜，要保持平和心态，享受篮球的乐趣。

“拳怕少壮，篮球作为一项对抗性较强的运动，对于老年人来说，如果不注意运动的方式方法，很容易受伤。”宫鲁鸣说，老年篮球要秉持快乐健身的宗旨，按照“贵在参与，强身健体”的理念，组织开展篮球比赛。

他认为，普通的老年篮球爱好者可在确保安全的前提下，定期参加一些兼具娱乐性和竞技性的老年篮球赛事活动。这些活动可由地方篮协及相关部门定期组织开展，比如，举办三分球挑战赛及底线投篮、定点投篮、限时投篮等单项赛事或者嘉年华活动，按季度评选出“三分王”“投篮王”，既增加娱乐性和挑战性，又可以激发大家的参与热情。

基础较好且常年从事篮球运动的中老年人，可能更喜欢竞技性强的比赛。宫鲁鸣说，对于身体健康的中老年群体，要坚持适量原则，按照个人的特点，科学制定训练方案，掌握好运动的节奏，循序渐进。

运动前，要热身20分钟，“摇头晃脑”、扭腰、伸胳膊、压腿等动作都有助于拉伸全身的关节、肌肉和韧带。上场后，要慢慢加速，尽量不要在场上做出急停、变向、跳跃等动作，以免受伤。运动后，要注意拉伸和保暖，这样可减少肌肉酸痛，缩短身体恢复的时间。

“随着洛阳社区健身中心项目的不断推进，相信会有越来越多的篮球设施出现在群众家门口，广大老年人只要掌握科学的运动方式，也能和年轻人一样，享受篮球运动带来的快乐。”宫鲁鸣说。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图)