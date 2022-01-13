“奔跑吧·少年”洛阳市青少年轮滑比赛开赛

昨日，2022年河南省“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动暨“中国体彩杯”洛阳市青少年轮滑第一站比赛在洛龙区阳光里速滑场精彩开赛。 昨日，2022年河南省“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动暨“中国体彩杯”洛阳市青少年轮滑第一站比赛在洛龙区阳光里速滑场精彩开赛。 本次大赛由市体育局主办、市轮滑协会承办，全市34支代表队453人参赛，设置1000米计时赛、500米计时赛、400米计时赛、300米计时赛、200米追逐赛、100米争先赛等项目。北京冬奥会的成功举办，点燃了全中国冰雪运动的热情。轮滑作为冰雪运动的转型项目，近年来在洛阳蓬勃开展。目前，洛阳常年接受轮滑训练的儿童和青少年有近10万人。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 涂晓洛 摄)