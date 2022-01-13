以案释法：母亲先于外公去世，子女能否继承外公遗产

老城区一名老人有5个子女，其中2个女儿先于老人去世。

老城区一名老人有5个子女，其中2个女儿先于老人去世。老人去世后留下一套房产，这套房产后来因被征收获得60多万元拆迁补偿款，被老人的另外3名子女平均分配。那么，已经去世的2个女儿的子女，对这笔拆迁补偿款是否有继承权？日前，记者到法院采访了这样一起案件。

因拆迁补偿款，他们将舅舅、姨妈等人诉至法院

老杜和妻子宋女士育有2子3女：杜某1、杜某2、杜某3、杜某4、杜某5。老杜于2017年去世，其爱人宋女士于2005年去世。儿子杜某2于2021年3月22日去世，女儿杜某4于2003年去世，女儿杜某5于2012年去世。

老杜夫妇去世后，遗留有春都路一套房产，2019年该房产被征收得拆迁补偿款620995元。其间，这套房产的征收补偿手续的办理、房屋内物品的搬迁、物业设施的迁移均由杜某1、杜某2与杜某3实际操办，仨人平均分配了拆迁补偿款。

杜某4的儿子张某、杜某5的女儿李某，也就是老杜的外孙、外孙女，认为拆迁补偿款应由老人的5名子女平均分配，俩人的母亲应得的份额应由他们代位继承，因协商未果，遂将杜某1、杜某3及杜某2的妻子魏某、女儿杜某6诉至老城区人民法院，要求4名被告将本应由2名原告享有2/5份额的拆迁补偿款248398元予以返还。

被告认为原告未尽赡养义务，应不分或少分老人遗产

4名被告辩称，2名原告的诉求为分割特定第三人遗产纠纷，但原告不论是在涉案房屋拆迁协议签订之初，还是其本人所提供的相关证据，均不能证明俩人的母亲与老杜之间的父女关系，且拆迁协议书上亦没有原告方任何签名信息，故其不具备作为诉讼的主体资格，无权提起相应诉讼。

4名被告表示，2名原告从来未对老杜尽该尽的赡养义务。被告杜某1、杜某2、杜某3在自身均患有多种疾病、经济异常困难的情况下，仍多年如一日，悉心照料年迈体弱、生活无法自理的父亲的生活。尤其是2013年至2017年，老人病重先后住院14次，在将近40个月的时间里，原告不管不问，被告轮流值班照顾，凑钱给老人看病，为其做生活保健。按照权利义务对等原则和民法典相关规定，原告应该不分或少分涉案房产拆迁补偿款。