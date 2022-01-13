明日15时，洛阳中招补录考生可查询录取结果

中考成绩高于324分且尚未被普通高中录取的考生注意啦！今日18时以前，还可填报中招补录志愿。明日15时，考生可上网查询录取结果。

中考成绩高于324分且尚未被普通高中录取的考生注意啦！今日18时以前，还可填报中招补录志愿。明日15时，考生可上网查询录取结果。

提醒：尚未被普通高中录取的考生，今日还可填报中招补录志愿

23日，市教育局发布我市2022年中招补录志愿填报通知，2022年7月24日9时至25日18时，考生可上网填报中招补录志愿。每名考生限报一个志愿。

此次补录涉及24所高中共824个补录缺额。其中，公办高中10所，民办高中14所；公办高中统招班31人、公办高中国际班50人，民办高中743人。

●补录对象

今年参加中考并报考普通高中的考生，目前尚未被城市区普通高中录取且成绩在最低控制线(324分)以上的学生。

●填报时间

今日18时前

●填报方法

1.考生可在补录时间登录河南省中招信息管理平台(以下简称平台)(http://gzgl.jyt.henan.gov.cn/zk)，在弹出的登录页面输入学生准考证号、登录密码、验证码进行登录。

2.点击“征求志愿”的下拉箭头选择相应的志愿(如果错选，点击上面的“清除”两个字)。

3.点击“确定”按钮完成选择，再点击“保存”按钮完成填报。

考生和家长注意，请直接登录平台报名，切勿通过其他链接登录该平台，以免造成个人信息泄露或者漏报。

●补录办法

依据各普通高中补录计划，遵循考生所填报补录志愿，按照从高分到低分的顺序依次录取，直至录满补录计划为止。学校补录的考生，其中考分数不得低于已经公布的该学校录取分数线。(各校补录计划、分数线详见“洛阳晚报教育周刊”微信公众号23日推送内容)

●报到注册

26日15时，各补录考生可登录平台查询录取结果；26日15时至27日18时，被录取考生到高中学校报到。

市教育局相关负责人提醒考生、家长，国际班和民办学校均需支付较高费用，考生和家长要根据家庭状况慎重选择，凡被国际班录取的考生一律不得转入统招班就读。

凡未被平台录取的学生一律不能注册学籍，凡被普通高中录取而不到学校报到的视为放弃普通高中学籍。此外，不要轻信个别学校或个人的违规许愿、承诺，避免造成不良后果。各招生学校要严格按规定组织已被录取考生到学校报到，不得接收未被河南省中招信息管理平台录取的考生。