今日洛阳多云到阴天转阵雨或雷阵雨 气温22℃～32℃

洛阳今日多云到阴天转阵雨或雷阵雨，局地大到暴雨，伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气，偏南风3级左右，气温22℃～32℃。

根据最新气象资料分析，新的一周，我市仍然多阵雨或雷阵雨天气，受降水影响，最高气温将在30℃左右。

来关注今天的天气情况。市气象局发布重要天气报告称，今天到28日，受中纬度地区短波槽东移影响，我市多短时阵雨、雷阵雨天气。其中，今天下午到夜里，全市有分散性阵雨、雷阵雨，雨量分布不均，北部沿黄一带和南部山区有大雨，局地暴雨。27日到28日，全市有分散性阵雨、雷阵雨。

气象部门提醒，此次降水过程，强降水区域与前期有重叠，需要密切关注局地强降水可能引发的山洪、地质灾害及中小河流洪水和城市内涝的气象风险，关注景区、尾矿库等隐患点风险；需关注短时强降水、雷暴大风等灾害性天气及衍生灾害的影响；请相关部门密切关注属地气象部门发布的最新气象预报信息和气象灾害预警信号，及时采取防范应对举措。最后，来看看最新的周天气预报。

25日(周一)：多云到阴天转阵雨或雷阵雨，局地大到暴雨，伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气，偏南风3级左右，气温22℃～32℃。

26日(周二)：阵雨或雷阵雨转阴天，气温23℃～31℃。

27日～28日(周三～周四)：多云到阴天转阵雨或雷阵雨，气温23℃～30℃。

29日(周五)：多云有分散性阵雨或雷阵雨，气温24℃～32℃。

30日～31日(周六～周日)：多云，部分地区有阵雨或雷阵雨，气温24℃～32℃。（洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博）