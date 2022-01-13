局地大到暴雨、短时强对流！洛阳市气象局发布重要天气报告

24日下午，洛阳市气象局发布重要天气报告，提醒25日洛阳将有一次降水天气过程。

24日下午，洛阳市气象局发布重要天气报告，提醒25日洛阳将有一次降水天气过程。

一、形势及预报

25日到28日，受中纬度地区短波槽东移影响，洛阳市多短时阵雨、雷阵雨天气。其中，25日下午到夜里，全市有分散性阵雨、雷阵雨，雨量分布不均，北部沿黄一带和南部山区有大雨、局部暴雨；降雨量全市大部10毫米～20毫米，部分县区35毫米～50毫米、局部60毫米～80毫米，雷雨时伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气，最大小时降水量30毫米～50毫米。27日到28日，全市有分散性阵雨、雷阵雨。

二、影响与建议

1.此次降水过程，强降水区域与前期有重叠，需要密切关注局地强降水可能引发的山洪、地质灾害及中小河流洪水和城市内涝的气象风险，关注景区、尾矿库等隐患点风险排查。

2.需关注短时强降水、雷暴大风等灾害性天气及衍生灾害的影响。

3.请相关部门和县区密切关注属地气象部门发布的最新气象预报信息和气象灾害预警信号，及时采取防范应对举措。

4.由于预报存在一定不确定性，请关注最新预报预警信息。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博)