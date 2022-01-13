全省公示！洛阳这些中小学班级、教师、学生榜上有名

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近日，河南省教育厅发布2022年度全省教育系统“两创两争”活动先进集体和先进个人评选结果的公示名单。
近日，河南省教育厅发布2022年度全省教育系统“两创两争”活动先进集体和先进个人评选结果的公示名单。
此次评选拟表彰“河南省文明班级”500个、“河南省文明宿舍”500个、“河南省文明社团”100个、“河南省文明教师”500名、“河南省文明学生”1000名、“河南省文明网民”100名。
洛阳这些中小学班级、教师、学生榜上有名。
文明班级
【洛阳中小学】
洛阳市特殊教育中心学校九年级 (班主任：申晓燕)
新安县第二高级中学三三班 (班主任：崔静)
宜阳县第一高级中学一(16)班 (班主任：张娟)
伊川县第一高中高三(15)班 (班主任：薛贺梅)
汝阳县刘店镇第一初级中学八(六)班 (班主任：刘秋丽)
栾川县实验中学九(9)班 (班主任：李玉芳)
洛宁县第二实验中学九三班 (班主任：柴晓婉)
洛阳市偃师区第三实验小学四八班 (班主任：姬迎春)
洛阳市孟津区开元小学四二班 (班主任：朱素娟)
洛阳市第五十六中学八三班 (班主任：马娟霞)
洛阳市老城区坛角小学六年级二班 (班主任：李鑫丹)
洛阳市瀍河区东关回民小学五一班 (班主任：张燕)
洛阳市洛龙区龙城双语初级中学九一班 (班主任：张建青)
洛阳市伊滨区第一实验小学一(1)班 (班主任：张圆)