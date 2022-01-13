全省公示！洛阳这些中小学班级、教师、学生榜上有名

近日，河南省教育厅发布2022年度全省教育系统“两创两争”活动先进集体和先进个人评选结果的公示名单。

近日，河南省教育厅发布2022年度全省教育系统“两创两争”活动先进集体和先进个人评选结果的公示名单。 近日，河南省教育厅发布2022年度全省教育系统“两创两争”活动先进集体和先进个人评选结果的公示名单。 此次评选拟表彰“河南省文明班级”500个、“河南省文明宿舍”500个、“河南省文明社团”100个、“河南省文明教师”500名、“河南省文明学生”1000名、“河南省文明网民”100名。 洛阳这些中小学班级、教师、学生榜上有名。 文明班级 【洛阳中小学】 洛阳市特殊教育中心学校九年级 (班主任：申晓燕) 新安县第二高级中学三三班 (班主任：崔静) 宜阳县第一高级中学一(16)班 (班主任：张娟) 伊川县第一高中高三(15)班 (班主任：薛贺梅) 汝阳县刘店镇第一初级中学八(六)班 (班主任：刘秋丽) 栾川县实验中学九(9)班 (班主任：李玉芳) 洛宁县第二实验中学九三班 (班主任：柴晓婉) 洛阳市偃师区第三实验小学四八班 (班主任：姬迎春) 洛阳市孟津区开元小学四二班 (班主任：朱素娟) 洛阳市第五十六中学八三班 (班主任：马娟霞) 洛阳市老城区坛角小学六年级二班 (班主任：李鑫丹) 洛阳市瀍河区东关回民小学五一班 (班主任：张燕) 洛阳市洛龙区龙城双语初级中学九一班 (班主任：张建青) 洛阳市伊滨区第一实验小学一(1)班 (班主任：张圆) [3] 下一页 尾页 [1] [2]