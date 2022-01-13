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全省公示！洛阳这些中小学班级、教师、学生榜上有名
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.24 20:21

　　近日，河南省教育厅发布2022年度全省教育系统“两创两争”活动先进集体和先进个人评选结果的公示名单。

　　此次评选拟表彰“河南省文明班级”500个、“河南省文明宿舍”500个、“河南省文明社团”100个、“河南省文明教师”500名、“河南省文明学生”1000名、“河南省文明网民”100名。

　　洛阳这些中小学班级、教师、学生榜上有名。

　　文明班级

　　【洛阳中小学】

　　洛阳市特殊教育中心学校九年级 (班主任：申晓燕)

　　新安县第二高级中学三三班 (班主任：崔静)

　　宜阳县第一高级中学一(16)班 (班主任：张娟)

　　伊川县第一高中高三(15)班 (班主任：薛贺梅)

　　汝阳县刘店镇第一初级中学八(六)班 (班主任：刘秋丽)

　　栾川县实验中学九(9)班 (班主任：李玉芳)

　　洛宁县第二实验中学九三班 (班主任：柴晓婉)

　　洛阳市偃师区第三实验小学四八班 (班主任：姬迎春)

　　洛阳市孟津区开元小学四二班 (班主任：朱素娟)

　　洛阳市第五十六中学八三班 (班主任：马娟霞)

　　洛阳市老城区坛角小学六年级二班 (班主任：李鑫丹)

　　洛阳市瀍河区东关回民小学五一班 (班主任：张燕)

　　洛阳市洛龙区龙城双语初级中学九一班 (班主任：张建青)

　　洛阳市伊滨区第一实验小学一(1)班 (班主任：张圆)

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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