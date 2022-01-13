科普知识进社区 暑期生活丰富多彩

连日来，在涧西区重庆路街道三社区、湖北路街道唐村社区等地，由涧西区科协组织科技志愿服务团队开展的“科技润童心 童心创未来”科普知识进社区活动，为社区青少年带来新颖的机器人编程课广受欢迎。
连日来，在涧西区重庆路街道三社区、湖北路街道唐村社区等地，由涧西区科协组织科技志愿服务团队开展的“科技润童心 童心创未来”科普知识进社区活动，为社区青少年带来新颖的机器人编程课广受欢迎。
连日来，在涧西区重庆路街道三社区、湖北路街道唐村社区等地，由涧西区科协组织科技志愿服务团队开展的“科技润童心 童心创未来”科普知识进社区活动，为社区青少年带来新颖的机器人编程课广受欢迎。
活动现场，志愿者们通过课件、视频等形式，为青少年普及机器人编程的基本知识，并指导孩子们动手组装机器人，激发他们对科学知识的学习兴趣，丰富暑期生活。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 文/图 通讯员 刘寿疆）
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