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“洛阳十佳精品民宿”评选活动启动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.24 20:21

　　远离城市的喧嚣，择一处心灵的归处，民宿便是最佳的选择。记者今日从洛阳市文广旅局获悉，洛阳将于7月25日启动“洛阳十佳精品民宿”评选活动，您可为心仪的民宿投上一票。

　　据介绍，为进一步挖掘展示洛阳民特色民宿资源，推动全市民宿产业提档升级、有序发展，洛阳市文广旅局联合洛阳日报社，立足本地特色民宿资源，瞄准旅游行业新风口，开展“洛阳十佳精品民宿”评选活动，旨在遴选出一批设施完备、环境幽雅、具有文化特色、艺术氛围浓厚的精品民宿，提升洛阳民宿业的知名度和影响力，助力洛阳文旅产业高质量发展。

　　本次活动以“宿心之旅·品质宿居”为主题，采取各县区文旅部门推荐的方式进行。由各县区文旅部门对申报材料进行初步筛选以及推荐，主办方对报名单位进行再次审核，通过双重审核的企业即可参与网络投票。经过前期摸底调研、自主申报、审核推荐等阶段，目前共30多家民宿参加线上投票。洛阳市文广旅局相关负责人表示，将以本次评选活动为契机，培育一批适应市场需求的精品化、差异化、个性化民宿产品，推动民宿集群化、多元化、目的地化发展。

　　●投票时间：7月25日9：00至7月29日18:00

　　●投票方式：关注洛阳旅游微信公众号，点击下方洛阳攻略菜单，选择洛阳十佳精品民宿评选，即可参与本次活动。

　　●投票规则：每个微信每天可投10票，只能为同一参评单位(企业)投1票。

　　●广大市民游客也可以在抖音、视频号等新媒体平台，发布相关视频、照片植入#洛阳旅游种草#计划话题，为您喜欢的民宿宣传助力。

　　(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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