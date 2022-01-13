创意没骨画！洛阳90后画家带领娃娃们家门口“搞创作”【视频】

“没骨画作画时，最重要的就是要求画者胸有成竹、一气呵成。”今天上午，瀍河区旭升社区新时代文明实践站内，洛阳市美术家协会花鸟画艺委会副秘书长、90后新生代画家丁筱洁一边讲解着，一边在画纸上一笔勾勒出了一片牡丹花叶的模样。台下的孩子们屏气凝神地看着，生怕遗漏了任何一个关键步骤。

“没骨画作画时，最重要的就是要求画者胸有成竹、一气呵成。”今天上午，瀍河区旭升社区新时代文明实践站内，洛阳市美术家协会花鸟画艺委会副秘书长、90后新生代画家丁筱洁一边讲解着，一边在画纸上一笔勾勒出了一片牡丹花叶的模样。台下的孩子们屏气凝神地看着，生怕遗漏了任何一个关键步骤。

她介绍，没骨画是中国画的一种，但又不同于工笔和写意，没骨的"没"字，即淹没而含蓄之意，其精要在于将运笔和设色有机的融合在一起，不用勾轮廓，不要打底稿，更不能放底样拓描。