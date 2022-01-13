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郑州、开封、安阳新增7个中高风险区 洛阳疾控紧急提醒！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.24 08:31

　　23日晚间，记者从洛阳市疾控中心获悉，23日，郑州、开封、安阳等地排查发现多名阳性感染者，同日新增7个中高风险区。为此，24日凌晨，洛阳市疾控中心发布紧急提醒。

　　记者注意到，郑州市自7月22日12时起，全域实施常态化防控措施。但就在一天后的23日，郑州市通报称在集中隔离点筛查发现2例无症状感染者。此外，还通报另外1例无症状感染者，于22日早间乘车离开郑州返回安阳市滑县。

　　通报显示，上述3名无症状感染者有相似轨迹，7月13日—14日，3人均在开封市兰考县活动，且均为兰考县22日新增无症状感染者薛某的密切接触者。另据兰考县通报，7月15日以来，无症状感染者薛某的活动轨迹，已涉及兰考县及商丘市民权县部分乡镇。

　　梳理发现，开封、郑州、安阳三地出现的疫情为同一传播链。而就在23日当天，开封市兰考县新增2个高风险区、3个中风险区。安阳市滑县新增1个中风险区。郑州市金水区新增1个中风险区。

　　开封市兰考县目前仅报告1例无症状感染者，为何一次新增5个中高风险区？洛阳市疾控中心传染病预防控制专家朱鑫说，当地紧急划定多个中高风险区，意味着此番疫情潜在风险较高，或已出现社区传播。

　　“此番疫情足以再次证明，病毒的隐匿性强、传播速度快，广大市民有市域外旅居史的，无论是否到过中高风险地区，都建议在返洛前后做好报备及核酸检测，尤其建议在抵洛后完成一次‘3天2检’。”朱鑫说，当前，我市正在组织新一轮的重点人员核酸检测，希望大家一定配合完成相关检测。

　　朱鑫还特别提醒，对于有市域外旅居史的人员，如果在返洛后发现旅居地突发疫情，除了完成必要的入洛核酸检测，还需向所在社区、酒店或单位再次报备，并落实相应的核酸检测、医学观察等疫情防控措施，以尽早筛查发现并阻断疫情传播。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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