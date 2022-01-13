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中国篮协副主席宫鲁鸣来洛 “把脉”青少年篮球发展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.23 17:57

　　22日至23日，受洛阳市篮球协会邀请，中国篮协副主席、教练员委员会主任宫鲁鸣来到洛阳，实地了解洛阳青少年篮球运动开展情况，并对我省群众篮球运动开展及后备人才培养给予指导。

宫鲁鸣（中）与我省多地篮协负责人座谈

　　洛阳青少年篮球运动发展良好

　　宫鲁鸣是中国篮球的功勋教练，也是中国男篮“黄金一代”的缔造者。任助理教练时，他帮助中国男篮连续三次夺得亚锦赛冠军，并夺得世锦赛第八名；担任主教练期间，他率领中国男篮“黄金一代”跻身奥运会前八，取得历史性突破。他还多次临危受命，带领中国女篮和男篮走出低谷，重回亚洲巅峰。目前，宫鲁鸣正积极开展青少年篮球后备人才的培养工作。

　　近年来，洛阳青少年篮球运动蓬勃开展，初步构建起了从4岁至18岁的篮球训练体系，涵盖幼儿园、小学、中学等各年龄段。在广泛开展校园篮球运动的同时，洛阳依托各类专业篮球训练营和培训机构，进一步激发青少年儿童的篮球兴趣，持续扩大篮球人口。目前，全市有各类篮球训练营和培训机构100多家，每年接受篮球训练的青少年儿童有近30万人次。

宫鲁鸣（中）实地查看篮球训练营

　　在洛期间，宫鲁鸣实地察看了洛阳部分青少年篮球俱乐部及训练营的运行情况，并现场指导孩子们打篮球。

　　“洛阳有很多篮球训练营，规模较大，设施规范、训练环境良好的为数不少，说明篮球在洛阳有着非常好的群众基础，发展态势良好。”宫鲁鸣说，发展篮球运动的初衷并不仅为了培养高水平的职业运动员，更是希望把篮球文化融入品质教育中，培养孩子们团结协作、不怕困难、顽强拼搏的品质。他希望通过基层篮球运动的蓬勃开展，增强孩子们体质，塑造青少年健全的人格，为国家和社会培养更多有用的人才。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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