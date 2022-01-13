洛阳市2022年度危险化学品企业工伤预防专题培训活动启动

加强工伤预防，促进安全生产。23日上午，洛阳市2022年度危险化学品企业工伤预防专题培训活动正式启动。

加强工伤预防，促进安全生产。23日上午，洛阳市2022年度危险化学品企业工伤预防专题培训活动正式启动。

本次培训是洛阳市2022年度工伤预防宣传培训项目的重要内容之一，由洛阳市人力资源和社会保障局、洛阳市应急管理局、洛阳日报社主办，旨在进一步提升全市危险化学品企业从业人员工伤预防意识和能力，压实企业安全生产和工伤预防主体责任，从源头预防和减少工伤事故发生，推动全市危险化学品企业安全健康发展。

据了解，工伤预防是建立健全工伤预防、工伤补偿和工伤康复“三位一体”工伤保险制度的重要内容，事关广大职工的生命健康安全、经济发展和社会稳定，是一项民生工程、系统工程、长久工程。开展工伤预防系列宣传培训活动，有助于从源头降低工伤事故和职业病发生率，实现工伤保险工作从“事后补偿”向“事前预防”转变。

本次培训也是今年全市危险化学品行业工伤预防培训活动的第一期，主要围绕“危险化学品行业安全生产、工伤认定、应急管理与应急能力建设”等方面开展，来自全市37家重点危险化学品企业主要负责人参加培训。

接下来，主办单位将根据不同企业、不同岗位的特点，开展一系列针对性培训，并深入企业、工地、街道、社区，大力营造“全民知晓、全民参与、全民预防”的浓厚氛围，加快推动工伤预防区域全覆盖、行业全囊括、职工全参与，切实维护用人单位和广大职工的工伤保险权益。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远)