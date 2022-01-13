824个名额！洛阳城市区普通高中补充录取工作明日开始

根据《洛阳市教育局2022年普通高中招生方案》安排，城市区普通高中补充录取工作明日开始。

根据《洛阳市教育局2022年普通高中招生方案》安排，城市区普通高中补充录取工作明日开始。

一、补充录取对象

2022年参加普通高中招生考试并报考普通高中的考生，未被城市区普通高中录取且成绩在最低控制线(324分)以上的学生。

二、补充录取志愿填报时间

2022年7月24日上午9:00---25日下午18:00。

三、补充录取志愿填报

考生可在补录时间登录河南省中招信息管理平台，在弹出的登录页面输入学生准考证号、登录密码、验证码进行登录，点击“征求志愿”的下拉箭头选择相应的志愿(如果错选，点击上面的“清除”两个字)，点击“确定”按钮完成选择，再点击“保存”按钮完成填报。每个考生只能填报一个志愿。

四、补充录取办法

依据各普通高中补录计划，遵循考生所填报补录志愿，按照从高分到低分的顺序依次录取，直至录满补录计划为止。注：学校补录的考生，其中考分数不得低于已经公布的该学校录取分数线。

7月26日上午9:00，各补录高中安排人员到市中招办投档；

7月26日下午15:00，各补录考生可登录招生服务平台查询录取结果；

7月26日下午15:00—7月27日18:00，被录取考生到高中学校报到。

五、注意事项

1.国际班和民办学校均需支付较高费用，考生和家长要根据家庭状况慎重选择，凡被国际班录取的考生一律不得转入普通班就读，凡未被省中招信息平台录取的学生一律不能注册学籍，凡被普通高中录取而不到学校报到的视为放弃普通高中学籍。提醒各位家长和考生不要轻信个别学校或个人的违规许愿、承诺，避免造成不良后果。

2.各招生学校要严格按规定组织已被录取考生到学校报到，不得接受未被河南省中招信息平台录取的考生。

3.重点说明：

洛阳市第一高级中学“中加班”“中澳班”“中韩班”、河南科技大学附属高级中学“中美班”等国际班尚有部分缺额，有意愿上国际班的考生可拨打以下电话到相应的学校咨询，并由学校登记申请补录，无需填报补录志愿。联系电话：

洛阳市第一高级中学中加班：0379-65266395，13233993289

洛阳市第一高级中学中澳班：0379-60108066，18613794499

洛阳市第一高级中学中韩班：0379-60182200，15716660515

河南科技大学附属高级中学中美班：0379-60103344，18003797444