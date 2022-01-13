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今日迎大暑 最高气温重回30℃以上
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2022.07.23 09:38
昨日雨后，晚霞绚丽 洛报融媒记者 林志坤 摄

　　昨天，我市迎来较强降水天气过程，虽然雨水给出行带来了不便，却也带来了清凉。今天，随着大暑节气的到来，天放晴，最高气温重回30℃以上。

　　大暑是二十四节气中的第十二个节气，也是天文学意义上夏季的最后一个节气，大暑之后就要立秋了。俗话说“小暑不算热，大暑三伏天”，大暑节气正值三伏天，是我国一年中日照最多、气温最高的时候，全国大部分地区干旱少雨，35℃高温天气会频繁出现。大暑之所以炎热至极，是因为自入夏以来，地面吸收的热量越来越多，且白天吸收的热量多于夜间散发的热量，积累之下，大暑就成了一年中最热的时候。

　　大暑也是一年中旱、涝、风灾等各种气象灾害最频繁的时节，在黄河中下游地区，强对流天气频繁出现，俗话说“小暑大暑，淹死老鼠”。大暑时节，雷阵雨最为集中，故有谚语“东闪无半滴，西闪走不及”，意思是在大暑时节，闪电如果出现在东方，雨就不会下到这里；如果闪电出现在西方，则雨很快就会到来，想躲都来不及。

　　大暑时节，老人、儿童和体弱群体最易中暑。中医认为“脾主长夏”，脾虚者夏季要注意养生，要以益气滋阴、健脾养胃、清暑化湿为原则，选择那些容易消化的食物，如紫菜、山药、土豆、莲子、绿豆、西瓜等，建议多吃些苦味食物，如苦菊、芹菜、黄瓜、苦瓜等，有助于去暑。

　　根据最新气象资料分析，短期内受高空槽后西北气流影响，预计今天白天，洛阳全区晴天间多云，偏东风2级到3级，气温19℃到31℃。今天夜里到明天白天，洛阳全区晴天间多云，东南风2级到3级，气温20℃到32℃。（洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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