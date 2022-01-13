父子盗窃道路指示牌 民警兵分两路抓人

近日，汝阳警方成功抓获一对涉嫌盗窃道路指示牌的父子。今年4月，这对父子将盗窃来的价值1万多元的道路指示牌以300多元的价格变卖，最终落入法网。

近日，汝阳警方成功抓获一对涉嫌盗窃道路指示牌的父子。今年4月，这对父子将盗窃来的价值1万多元的道路指示牌以300多元的价格变卖，最终落入法网。

办案民警段宏南说，4月14日下午，辖区某村的村干部向汝阳县公安局十八盘派出所报警称，该村的道路指示牌被盗。他和同事调查得知，被盗的两块指示牌是指引游客前往登山梯田旧址的重要标识，因附近的公路扩建，施工方将两块指示牌放倒在路边，随后发现指示牌不翼而飞。

段宏南说，被盗的两块指示牌一大一小，其中大的长5米、宽3米，重100多公斤，价值1.6万元。两块指示牌之前被放置的地方离村民李某山家较近，民警便先去他家了解情况，对方称不知情。其间，民警获知一条重要线索，废品收购站刘某彬处出现了已被“大卸八块”的指示牌，正是民警要找的指示牌。

“我们调查得知刘某彬与李某山是亲戚，这些指示牌是李某山及其儿子李某峰用卡车偷走，而后以380元的价格卖给刘某彬的。”段宏南说，李某山父子听到风声已经潜逃。

前几天，办案民警获知李某山父子的藏匿地点后，兵分两路将俩人抓获。目前，李某山、李某峰和刘某彬已被采取刑事强制措施。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 袁胜洋）