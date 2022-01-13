专偷女士穿过的鞋 他为特殊癖好付出代价

近日，涧西公安分局破获一起盗窃案，犯罪嫌疑人图新鲜、好奇，专门盗窃女士穿过的鞋……

近日，涧西公安分局破获一起盗窃案，犯罪嫌疑人图新鲜、好奇，专门盗窃女士穿过的鞋……

18日下午，涧西公安分局珠江路派出所珠江社区警务室民警接到升龙城小区业主王女士的报警称，其放在家门口的几双鞋被盗。

民警到达现场得知，王女士被盗了3双鞋，均为放在门口平时换穿的女款皮鞋。王女士说，同一栋楼其他业主也有鞋被盗的情况。民警走访了解，确实有多户业主的鞋被盗，且被盗的鞋为女鞋，尺码不一。

谁会去偷一些穿过的鞋呢？民警调取小区门口及电梯过道等处的监控视频进行排查，同时到各楼层寻找线索。经过4个小时的紧张摸排，民警终于在其中一户业主家门口的监控视频中发现了窃贼的身影。

民警对调查获取的视频资料进行分析研判，很快锁定了窃贼的身份及藏身地，连夜赶至西工区芳林路某小区，将偷鞋的男子于某抓获，并在其家中查获被盗女鞋8双。

民警核实确认，在于某家中查获的8双鞋，均为升龙城小区业主被盗的鞋。于某供述，他一时鬼迷心窍，图新鲜、好奇，看到门前摆放的女鞋，便挑选比较值钱的盗走，现在追悔莫及。

最终，于某因盗窃被行政拘留15日，此案仍在进一步办理中。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 魏孝群）