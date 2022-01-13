车主错按“一键启动” 电动车被毛贼顺走

近日，涧西警方破获一起电动车被盗案，车主误将电动车遥控钥匙上的“一键启动”键当成了锁车键，导致爱车被盗。
近日，涧西警方破获一起电动车被盗案，车主误将电动车遥控钥匙上的“一键启动”键当成了锁车键，导致爱车被盗。
近日，涧西警方破获一起电动车被盗案，车主误将电动车遥控钥匙上的“一键启动”键当成了锁车键，导致爱车被盗。
6月24日凌晨3时许，涧西公安分局巡特警大队接到群众报警称，在涧西区九都西路一篮球场门口，一辆电动车被盗。
“你停车时是否拔掉了车钥匙？”面对民警询问，车主王某称，他当时着急去找朋友，没顾上给车上大锁，只把车钥匙拔掉，按了下遥控钥匙上的锁车键就离开了。
民警了解完情况，调取了大量监控视频，锁定了两名犯罪嫌疑人。本月初，民警在老城区和新安县将犯罪嫌疑人彭某、贾某抓获，成功追回被盗的电动车。两人供述，案发时他们看到受害人的电动车大灯和仪表盘灯亮着，便心生歹念将车偷走。
原来，王某的遥控钥匙有一个“一键启动”键，此键一旦按下，不需要插入车钥匙，就能把车骑走，王某正是按错了按键，导致爱车被盗。目前，彭某和贾某已被采取刑事强制措施。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 魏孝群）
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