老人取款丢失千元 民警辗转帮忙追回

“老年人反应慢，记忆力下降，财物容易丢失，建议老年人取款时家人最好陪同。”昨日，老城公安分局西北隅派出所民警说。

“老年人反应慢，记忆力下降，财物容易丢失，建议老年人取款时家人最好陪同。”昨日，老城公安分局西北隅派出所民警说。

本月上旬，老城区居民董女士报警称，其父亲在青年宫广场附近一家银行取了款，回家后发现取出的1000元现金和银行卡都丢了。为了不让父亲着急，董女士先拿出自己的1000元给父亲，谎称钱已找到。

西北隅派出所民警刘晨阳走访得知，董老先生通过自动取款机取款后，将现金和银行卡往腰包里装的时候，因失误没有装进去，钱和银行卡直接掉在了地上。老人离开后，这笔钱被一名前来办理业务的中年女子捡走。

“我们通过该女子的银行卡查询到其相关信息，经过多方查找，最终找到该女子。”刘晨阳说，经过他们做工作，该女子将钱归还给了董老先生。

随后，董女士给西北隅派出所送来一面锦旗表示感谢。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 实习生 马梓涵）