工人高空作业摔成重伤 法官促成此案圆满解决

一名建筑工人在作业中不慎摔成重伤，之后其亲属将相关责任人诉至法院。法官接到该案后，面对案件责任划定难、获得赔偿难、原告生活难等难点，连续多日进行调解，用情打动、以理说服，使原告与被告达成和解协议，各方当事人均表示满意。昨日，记者到洛宁县人民法院采访了这起案件。

一名建筑工人在作业中不慎摔成重伤，之后其亲属将相关责任人诉至法院。法官接到该案后，面对案件责任划定难、获得赔偿难、原告生活难等难点，连续多日进行调解，用情打动、以理说服，使原告与被告达成和解协议，各方当事人均表示满意。昨日，记者到洛宁县人民法院采访了这起案件。

案件棘手，法官发现多个难点

洛宁县的建筑工人徐某，于2021年在为一工程项目进行外墙涂料施工时，因吊车吊篮倾斜、安全绳断裂从高空坠落，摔成重伤。经过了第一次手术，徐某生活仍不能自理。今年5月，其亲属将承包人、吊车司机告上法庭，要求被告赔偿除医疗费外各项费用50余万元，并承担相应连带赔偿责任。

洛宁县人民法院立案庭速裁团队承办法官陈瑾收到该案件后，第一时间了解案情，并组织开庭，通过原告和被告答辩、举证、质证、法庭辩论等法律程序后，整个案件在陈瑾脑海中有了更详细且清晰的脉络。她发现，该起案件面临着几个难点。

●责任划定难 承包人与吊车司机、工人徐某之间具有不同的法律关系，各方之间只存在口头承诺，权利、义务关系不明确，各方对造成本次事故的原因说法不一，且无直接证据予以证实，对于责任划分还需进一步调查、取证。

●获得赔偿难 由于承包人及劳务者对安全生产的不重视，徐某未购买人身意外等保险。法官在走访中了解到，需要承担部分责任的吊车司机，也是普通务工者，家庭并不富裕，甚至可以说很困难，根本无法拿出一二十万元的赔偿金。

●原告生活难 法官实地走访了解到，原告徐某的家庭不富裕，且家中有老人和孩子需要照看，整个家庭的经济来源全靠徐某一人，而徐某此次重伤导致本就困难的家庭雪上加霜，而徐某还急需赔偿金进行第二次手术。

各方的举动，打动了法官

多个难点让案件显得错综复杂，陈瑾认为必须快速找到突破口。在对案件的进一步了解中，她多次被各方当事人的举动所感动，被人性的温暖打动，坚定了她调解的信心。

这里面有承包人的“正直”：徐某被送往医院救治后，承包人第一时间赶往医院，并本着以人身性命为第一位的原则，立即打电话联系亲朋好友凑钱，为徐某当场垫付近30万元医药费。承包人说：“生死关头，谁还顾得上计较是谁的责任，只想着先让人活下来，这些工人都是家里的顶梁柱啊！”

这里面也有吊车司机的“担当”：陈瑾在走访吊车司机时了解到，他的家庭很困难，但在与他交谈时，对方表示不会躲避，就算是砸锅卖铁也会承担应承担的赔偿责任。

这里面还有原告家属的“包容”：在法官为原告家属讲明判决与调解的优劣势后，徐某的妻子表示他们的家庭虽然很困难，但不是为了多要赔偿而打官司。她说，这些人与其爱人一同工作，谁都不想发生这样的事情，只是希望能够尽快拿到赔偿金，继续为其爱人进行第二次手术，让他早日恢复健康，再次撑起这个家。

案件画上圆满句号，各方都满意

经过多次走访调查，陈瑾连续多日为各方当事人释法明理并从中调解，用情打动、以理说服。本月13日，在陈瑾的不懈努力下，原告与被告之间达成和解协议，承包人的赔偿责任当场履行完毕，考虑到吊车司机的难处，原告同意其分期给付赔偿金，该案件到此画上了圆满句号，各方当事人均表示满意。

“劳务者受害责任纠纷案件时有发生，此类案件多发生在装修、装饰、自建房和小作坊等业务中，由于承包人和劳务者的安全生产意识均不强，导致劳务者受到伤害，轻则骨折影响工作，重则危及生命。在这类案件中，由于责任划定、证据收集和赔偿金额等问题，导致审理周期长、上诉率高、执行难。”法官提醒，发包人在发包工程时应注意检查承包人是否具有相应资质，承包人应加强雇请的工人的安全生产意识，在选人方面一定要注意其专业能力和专业技术水平，并时刻做好安全监管工作，确保劳务者的人身安全，避免意外发生。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 张萌）