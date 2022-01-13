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晚报记者帮忙，82岁老人过户难题解决了
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 记者跑腿  来源: 洛阳网 2022.07.23 09:18

　　近日，市民符玉端老先生拨打晚报热线66778866求助，他想把自己的房子过户给儿子，但因房产证上的名字和身份证上的不一致，导致无法办理过户手续。他和儿子多次前往市民之家和派出所，但问题一直没办法解决。

　　符玉端今年82岁，家住老城区黄梅路，名下有一套60多平方米的房子，考虑到自己年龄越来越大，他想把房子过户给儿子。不过，在市民之家不动产业务窗口，工作人员告诉老人，他房产证上的名字和身份证上的不一致，需要先到户籍所在地派出所开具两个名字为同一个人的证明。

　　“儿子带着我到派出所咨询，民警说我的户籍档案材料有缺失，开证明比较困难。”符玉端说，正无助时，他想到了晚报《记者跑腿》栏目，于是打电话求助。

　　符玉端向记者提供了包括房产证、身份证在内的一沓材料。记者看到，房产证“房屋所有权人”一栏登记的姓名为“付玉端”，而他身份证上的姓名为“符玉端”。

　　“办房产证时用的是一代身份证，上面的名字是‘付玉端’。”符玉端说，之前出于书写方便，把“符”简写为“付”的情况比较常见，他的一代身份证、驾驶证、工作证、退休证上的姓名都是“付玉端”。而他现在使用的姓名“符玉端”，是2006年把户口从西工区迁回老家孟津时，在孟津常袋派出所更正的。

　　随后，记者陪符玉端来到市民之家一楼的不动产业务窗口，工作人员表示，办理房产证过户需要先把证上的“付玉端”更名为“符玉端”，而更名需要公安机关开具两个名字为同一个人的证明。

　　接着，记者通过市公安局孟津分局联系上常袋派出所。民警查询后回复，符玉端目前使用的二代身份证是2006年办理的，一代身份证是1987年在西工公安分局西工派出所办的，由于一代和二代身份证上的姓名不一样，需要先找到户口迁移证，才能证明二者是同一个人。根据符玉端的自述，民警查询了2006年的户籍档案，但没有找到老人的户口迁移证。民警建议老人，一是仔细回忆到底是哪一年迁的户口，二是到西工派出所查询，看能否找到户口迁移证存根。不过因时间久远，加上年纪大了，老人也记不清迁户口的时间。紧接着，记者又来到西工派出所，但经反复查询，仍未找到老人的户口迁移证存根。

　　就在符玉端认为事情进行不下去时，常袋派出所的民警并未放弃。7月18日，好消息传来，民警经过反复调查走访，终于确定符玉端的户口在1994年从西工区迁入孟津常袋，户口迁移证上的姓名为“付玉端”。结合符玉端提供的一代身份证、驾驶证、工作证、退休证等证件，以及对比证件照片，派出所最终给出“符玉端与付玉端系同一人”的结论，并开具调查报告。

　　昨日，记者和符玉端再次来到市民之家，不动产业务窗口的工作人员认可了公安机关开具的调查报告，目前，老人的房产证更名和过户手续正在办理。“感谢派出所民警认真负责，感谢晚报记者帮忙。”老人说。

　　《记者跑腿》栏目联系方式

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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