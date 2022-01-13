他是“兵王”，催生了军旅剧《号手就位》

洛阳市军队离退休干部第二休养所退休士官郎吉成，是火箭军一级军士长。这是士兵最高军衔，因此又被称为“兵王”。在中国首部火箭军题材电视剧《号手就位》中，肖央饰演的郎永诚，就是以郎吉成为原型塑造的。

郎吉成(左)和郎永诚的扮演者肖央合影(记者翻拍)

洛阳市军队离退休干部第二休养所退休士官郎吉成，是火箭军一级军士长。这是士兵最高军衔，因此又被称为“兵王”。在中国首部火箭军题材电视剧《号手就位》中，肖央饰演的郎永诚，就是以郎吉成为原型塑造的。

入伍3个月学会开车，11年后首次独自拖弹上路

郎吉成1972年2月出生于山东省聊城市茌平县(今茌平区)，1990年3月，他初中毕业后应征入伍，来到第二炮兵(今火箭军)某汽车连学习开车。

“3个月时间，我初步掌握了开车技术。那时候没有想到，我独自拖弹上路，是在11年后。”郎吉成说。

1992年，郎吉成参加了部队举办的特装车司机培训班，之后，他调入某技术营，负责开装备车，转运导弹。自1992年开始，直至2020年3月在部队退休，他在技术营服役28年。

作为一名特种车司机，郎吉成业务能力相当扎实，开起20多米长的导弹运输车，也能精准得像走路一样。

“神枪手是子弹喂出来的，好司机是路上跑出来的。”在1992年至2003年长达11年的时间里，郎吉成一直跟着师父学开车，长期的高强度训练，让他熟练掌握了特种车驾驶技术。

2003年7月的一天，郎吉成接到通知，他可以独自开车，拖着导弹上路了。“独自上路，意味着我学成出师了，当时既兴奋又紧张，完成任务后发觉脖子僵硬。”郎吉成说。

特种车司机淘汰率较高，和郎吉成一起参加培训的12人，经过淘汰仅留下2人，其中1人选择了转业，就剩下了郎吉成。