电子敬老卡和实体敬老卡每月都可免费刷70次

开通电子敬老卡是否还需要缴纳保险费、电子敬老卡如何年审……洛阳电子公交敬老卡(简称电子敬老卡)前不久正式上线，不少人通过洛阳网“百姓呼声”、晚报新闻热线66778866等平台，就电子敬老卡办理、年审、使用等方面情况进行咨询。昨日，洛阳公交集团相关部门就此作出回应，并解释相关政策。

开通电子敬老卡是否还需要缴纳保险费、电子敬老卡如何年审……洛阳电子公交敬老卡(简称电子敬老卡)前不久正式上线，不少人通过洛阳网“百姓呼声”、晚报新闻热线66778866等平台，就电子敬老卡办理、年审、使用等方面情况进行咨询。昨日，洛阳公交集团相关部门就此作出回应，并解释相关政策。

电子敬老卡面向70周岁及以上老人，是洛阳公交集团与支付宝公司合作开展的为老服务。

关于办理

问：已开通实体敬老卡的老人能否开通电子敬老卡，两张卡是否会互相影响使用？如果不能，是否需要退了实体敬老卡再开通电子敬老卡？

答：电子敬老卡是实体敬老卡的电子化，是实体敬老卡的有效补充，实体敬老卡主要针对不方便使用智能手机的老人使用，电子敬老卡方便会使用智能手机的老人乘坐公交车。只要年满70周岁即可开通电子敬老卡，已开通实体敬老卡的老人因乘车意外伤害保险已生效，因此不建议再开通电子敬老卡，可在实体敬老卡到期后再开通电子敬老卡。

关于缴费

问：市民王先生在支付宝上申请开通电子敬老卡时，系统提示他要缴纳10元保险费，但他此前已经办了实体敬老卡，当时也缴纳了保险费，这是怎么回事？

答：电子敬老卡与实体敬老卡是一个卡种类，实体敬老卡的办理需缴纳10元乘车意外伤害险保费，电子敬老卡的开通也需缴纳10元乘车意外伤害险保费，两种卡每月都可免费刷卡乘车70次，如办理过实体敬老卡不建议再开通电子敬老卡，建议待实体敬老卡到期后再开通电子敬老卡。

关于年审

问：电子敬老卡和实体敬老卡都需要年审吗？

答：两种卡都要年审。实体敬老卡每年需年审一次，每年6月和10月集中年审，老人将卡交由社区，由社区统一代办。电子敬老卡每年也需年审一次，在有效期到期前3个月内在支付宝上年审。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵承 张峰）