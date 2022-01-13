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减免房租 为商户解忧
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.23 09:00

　　7月22日，在西工区金谷园路一家眼镜店，西工区住房保障和房产服务中心工作人员为租户讲解西工区房租减免相关政策。

　　为落实市政府稳住经济一揽子政策，西工区住房保障和房产服务中心根据要求对辖区经营性公房进行排查，对符合减免条件的38个承租户免去上半年3个月租金，共计48万元。（洛报融媒·洛阳网首席记者 李卫超 通讯员 张玉鲁 摄）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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