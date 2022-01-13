洛阳6户家庭获评河南省最美家庭

22日，记者从市妇联获悉，2022年第二季河南省最美家庭评选结果揭晓，分别评选出50户绿色低碳最美家庭和50户廉洁治家最美家庭。我市共有6户家庭上榜。 22日，记者从市妇联获悉，2022年第二季河南省最美家庭评选结果揭晓，分别评选出50户绿色低碳最美家庭和50户廉洁治家最美家庭。我市共有6户家庭上榜。 近年来，市妇联积极响应省妇联开展“最美家庭季季推”活动号召，动员全市各级妇联组织，通过常态化创建、大众化参与，全年按季度分类别寻找最美家庭。此次根据全省绿色低碳和廉洁治家两类主题，我市积极推选，最终共有6户家庭脱颖而出。其中，杨红民家庭、张宝利家庭、金玉辉家庭获评绿色低碳最美家庭，高霞家庭、颛社玲家庭、左玉新家庭获评廉洁治家最美家庭。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 董翠翠）