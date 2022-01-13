记者22日从洛阳市总工会获悉，中华全国总工会办公厅日前下发《关于进一步做好工匠学院建设工作的通知》，洛阳市工匠学院入选全国工匠学院建设参考案例，是全国7类案例产教融合类唯一入选者。

记者22日从洛阳市总工会获悉，中华全国总工会办公厅日前下发《关于进一步做好工匠学院建设工作的通知》，洛阳市工匠学院入选全国工匠学院建设参考案例，是全国7类案例产教融合类唯一入选者。

2020年，洛阳市总工会在全省率先成立洛阳市工匠学院，精心选择洛阳职业技术学院、中信重工大学、中国空空导弹研究院培训中心、中国一拖职工技师学院等6个教学基地及20个教学实践基地，从大专院校及工匠队伍、专家学者中选拔聘任一批工匠学院兼职教师，采取“理论授课+现场观摩+交流分享”的形式，举办了多期河洛工匠(河洛大工匠)高级人才研修班、河洛工匠后备人才培训班等，培养企业发展需要的高技能人才，更好地带动了我市高技能人才队伍发展壮大。

“洛阳市工匠学院为高技能人才搭建了技能培训、交流研讨、技艺展示等活动平台，形成了富有洛阳特色的‘产改品牌’。”市总工会有关负责人表示，未来，洛阳市工匠学院将进一步扩大兼职教师人才库，打造一批精品课程，满足不同层次、不同类别技能人才培训需求，助力“人人持证，技能洛阳”建设，为传统产业改造升级、新兴产业重点培育、未来产业贯通发展提供更强大的人才支撑。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 任旭东）