面对暴雨带来的水患侵扰，该如何应对？

进入汛期，面对暴雨带来的水患侵扰，我们该如何应对？

进入汛期，面对暴雨带来的水患侵扰，我们该如何应对？

被洪水围困

迅速向屋顶转移、暂避，想方设法发出求救信号，尽快与外界救援力量取得联系，以便及时得到救援。注意，不要跳入洪水游泳逃生。如果暂避的地方已无法自保，可利用门板、桌椅、木床、大块的泡沫塑料等能漂浮的材料将自己和家人转移至附近的高处或其他较安全的地方。如果不慎被卷入洪水中，一定要尽可能抓住固定的或能漂浮的东西，寻找逃生机会。不要试图跳入洪水逃生，也不要攀爬带电的电线杆、铁塔，远离倾斜电杆和电线断头。

遇道路行洪

暴雨来袭，尽快到地势较高的建筑物中暂时避雨，不要在涵洞、立交桥低洼区、较高的墙体下、树木下避雨。切勿进入有警示标识的地段。及时避开缺失井盖的收水井。雨中行车，应低速行驶，及时打开雨刮器、警示灯、防雾灯。发现他人被洪水冲倒，应保持冷静，在保证自身安全的情况下，设法帮助他人。

遇铁路、立交桥低洼区积水

切忌冒险涉水，在水深未知路段应下车探索或绕行。车辆误入深积水区，如水深超过排气管，应低挡行驶，提高引擎转速，稳定油门，保持行车速度；过水后，要留意制动性能是否有效。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 整理）