省政协调研组来洛 戴柏华带队

21日至22日，省政协副主席戴柏华带队来洛，调研巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等工作。

21日至22日，省政协副主席戴柏华带队来洛，调研巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等工作。

调研组一行先后前往嵩县城关镇叶岭村、陆浑镇陆浑村，孟津区横水镇文公村、朝阳镇石沟村，入户走访，实地了解当地乡村产业发展和乡村运营情况，并组织召开座谈会听取相关工作情况汇报。

戴柏华强调，要持续推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加强返贫监测，坚决守住不发生规模性返贫底线，以更加扎实的工作确保巩固拓展好脱贫攻坚成果，以更加积极的作为确保全面推进乡村振兴落地见效。要坚持问题导向，举一反三抓好问题整改落实，从制度机制层面采取有效措施，尽快补齐短板弱项，着力提高整改实效。要紧紧抓住产业和就业“两个关键”，多措并举、综合施策，着力增强产业增收带动功能和就业增收支撑功能，加快壮大乡村特色优势产业，补齐技术、设施、营销等短板，促进乡村产业提档升级，不断提高群众生活水平。要扎实稳妥推进乡村建设，立足建设宜居宜业美丽乡村目标，统筹资源要素，留住本土特色和乡土气息，同时全面提高乡村治理效能，推动构建共建共治共享的乡村治理格局，全面推进“五大振兴”，推动乡村振兴工作成效成色更足、底色更亮。

戴柏华还到“万人助万企”活动联系企业中信重工机械股份有限公司调研企业发展情况。

市领导杨炳旭、杨劭春、安石柱等参加活动。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 冯波）