洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

省政协调研组来洛 戴柏华带队
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.23 08:44

　　21日至22日，省政协副主席戴柏华带队来洛，调研巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等工作。

　　调研组一行先后前往嵩县城关镇叶岭村、陆浑镇陆浑村，孟津区横水镇文公村、朝阳镇石沟村，入户走访，实地了解当地乡村产业发展和乡村运营情况，并组织召开座谈会听取相关工作情况汇报。

　　戴柏华强调，要持续推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加强返贫监测，坚决守住不发生规模性返贫底线，以更加扎实的工作确保巩固拓展好脱贫攻坚成果，以更加积极的作为确保全面推进乡村振兴落地见效。要坚持问题导向，举一反三抓好问题整改落实，从制度机制层面采取有效措施，尽快补齐短板弱项，着力提高整改实效。要紧紧抓住产业和就业“两个关键”，多措并举、综合施策，着力增强产业增收带动功能和就业增收支撑功能，加快壮大乡村特色优势产业，补齐技术、设施、营销等短板，促进乡村产业提档升级，不断提高群众生活水平。要扎实稳妥推进乡村建设，立足建设宜居宜业美丽乡村目标，统筹资源要素，留住本土特色和乡土气息，同时全面提高乡村治理效能，推动构建共建共治共享的乡村治理格局，全面推进“五大振兴”，推动乡村振兴工作成效成色更足、底色更亮。

　　戴柏华还到“万人助万企”活动联系企业中信重工机械股份有限公司调研企业发展情况。

　　市领导杨炳旭、杨劭春、安石柱等参加活动。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 冯波）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 夏夜风微凉 夜游城四方
    夏夜风微凉 夜游城四方
    夏夜风微凉 夜游城四方
        “仲夏苦夜短，开轩纳微凉。”时已入伏，微凉的夏夜，成为一天之中较为合适的赏景休闲时段。
  • ·河边观景 古城游乐
  • ·司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
  • ·一碗粉汤下肚，赶走夏日酷暑还散寒
    		•
    		 
    新闻排行
  • 海澜集团服装供应链产业基地落户洛阳
  • 河南省2021年度营商环境评价结果公布 ...
  • 洛龙区勤政苑小区：闻“汛”而动保平...
  • 洛宁县：农文旅融合发展 助推乡村振兴
  • 洛阳主要河流均未超警戒水位
  • 地质灾害黄色预警！洛阳这些地区注意防范
  • 电子敬老卡和实体敬老卡每月都可免费...
  • 对标先进！自贸区洛阳片区获评全省国...
  • 洛阳市工匠学院入选全国工匠学院建设...
  • 今日迎大暑 最高气温重回30℃以上
    		•
    百姓呼声
    外省低风险地区人员入洛执行什么政策？
    会盟镇到龙门高铁站直达公交车怎么撤销了
    精彩图片
    电线杆长出“蜘蛛网” ...
    洛阳迪赛机械设备有限...
    沉浸式研学 感受书法魅力
    洛阳中科GMP研发生产基...
    精彩热帖

    厚萼凌霄花正开

    黑白街头

    再拍紫薇

    晨练
    /望乡
    /清爽小菊花
    /乘凉重渡沟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605