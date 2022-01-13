洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

《市纪委监委监督保障市委中心工作高质量推进实施办法（试行）》印发
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.23 08:42

　　日前，《市纪委监委监督保障市委中心工作高质量推进实施办法(试行)》(简称《实施办法》)印发，对发挥全市纪检监察机关监督保障执行、推动完善发展作用，护航市委中心工作高质量推进进行了明确规范。

　　“对推进落实市委中心工作中，明确有全市性评比考核观摩的，以年度为周期，对月考核连续2次、季考核累计2次排名末位的，以及年度考核排名倒数第2、第3的县区和市直单位，约谈其分管领导，根据实际情况对相关责任人追责问责……”这是《实施办法》中关于追责问责的部分规定。

　　《实施办法》紧扣监督保障市委中心工作落实，建立常态化、制度化工作机制。在分工负责上，建立市纪委常委会统一领导下的监督工作责任制。在协同配合上，与市委中心工作责任单位和督导部门，建立日常沟通联络、工作协同配合、问题线索移交等工作机制，形成监督合力。在监督检查上，通过强化日常监督、精准监督、专项治理、整改落实、线索处置、通报曝光六种方式，重点压实“一把手”第一责任人责任，提升工作质效。在追责问责上，对问责程序和有关情形进行规范，突出对排名靠后、被点名批评、不担当不作为不干事等情形的追责问责，倒逼各级各部门和广大党员干部主动作为。在激励保护上，对主观上出于公心、没有谋取私利的，予以容错免责；对拟首次给予诫勉或党纪政务处分的，实行考验性问责；对受到诬告陷害的，主动为其澄清正名。

　　《实施办法》坚持主体责任、监督责任、督导责任、工作责任一体压实，监督检查、督促整改、追责问责、激励保护一体推进，形成监督闭环，为市委中心工作高质量推进提供坚强保障。

　　据介绍，为实现以高质量监督推动市委中心工作高质量发展的目标，市纪委监委成立了监督保障市委中心工作领导小组及产业发展、城市提质、乡村振兴三个专项监督工作专班。工作专班将聚焦突出问题，按照目标任务，分年度分阶段谋划监督工作，按照时间节点和工作要求，定期听取相关单位工作情况汇报，建立专项监督工作台账，督促各责任单位对表交账，推进专项监督工作取得扎实成效。

　　市纪委监委相关负责人表示，市纪委监委将强化系统观念，畅通“血液循环”，推动各类监督协同联动，在加强全面监督的基础上，筛选一批小切口、关注度高、难度大的关键工作，与市委督查委、市委市政府督查室等密切配合，推动一批突出问题得到有效解决，实现由“物理结合”向“化学反应”的转变，切实提升高质量监督实效。 （洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 通讯员 黄先锋）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 夏夜风微凉 夜游城四方
    夏夜风微凉 夜游城四方
    夏夜风微凉 夜游城四方
        “仲夏苦夜短，开轩纳微凉。”时已入伏，微凉的夏夜，成为一天之中较为合适的赏景休闲时段。
  • ·河边观景 古城游乐
  • ·司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
  • ·一碗粉汤下肚，赶走夏日酷暑还散寒
    		•
    		 
    新闻排行
  • 海澜集团服装供应链产业基地落户洛阳
  • 河南省2021年度营商环境评价结果公布 ...
  • 洛龙区勤政苑小区：闻“汛”而动保平...
  • 洛宁县：农文旅融合发展 助推乡村振兴
  • 洛阳主要河流均未超警戒水位
  • 地质灾害黄色预警！洛阳这些地区注意防范
  • 电子敬老卡和实体敬老卡每月都可免费...
  • 对标先进！自贸区洛阳片区获评全省国...
  • 洛阳市工匠学院入选全国工匠学院建设...
  • 今日迎大暑 最高气温重回30℃以上
    		•
    百姓呼声
    外省低风险地区人员入洛执行什么政策？
    会盟镇到龙门高铁站直达公交车怎么撤销了
    精彩图片
    电线杆长出“蜘蛛网” ...
    洛阳迪赛机械设备有限...
    沉浸式研学 感受书法魅力
    洛阳中科GMP研发生产基...
    精彩热帖

    厚萼凌霄花正开

    黑白街头

    再拍紫薇

    晨练
    /望乡
    /清爽小菊花
    /乘凉重渡沟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605