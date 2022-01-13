以科技创新带动产业升级——五论下更大功夫抓产业发展

创新引领发展，科技塑造未来。在宜阳，众悦轴承以技术化改造完成30余条生产线数字化连线，生产效率提高5倍以上；在老城，信成精密深耕“智造”领域，产品“一招鲜、吃遍天”……行走县区观摩产业发展，创新的实践跃然眼前。聚力抓创新，以科技创新带动产业升级，这也是全市产业发展观摩推进会突出强调的一大重点。

创新引领发展，科技塑造未来。

在宜阳，众悦轴承以技术化改造完成30余条生产线数字化连线，生产效率提高5倍以上；在老城，信成精密深耕“智造”领域，产品“一招鲜、吃遍天”……行走县区观摩产业发展，创新的实践跃然眼前。聚力抓创新，以科技创新带动产业升级，这也是全市产业发展观摩推进会突出强调的一大重点。

从“第一动力”到“关键变量”，创新的重要性早已成为普遍共识。对洛阳而言，“科研院所众多、创新资源丰富”，一再诉说着这座城市的创新潜能，而一项项“洛阳创新”建功“大国重器”，更是令人引以为傲。然而，清醒审视，不少产业处于产业链前端、价值链低端，质量不够高、体量不够大、竞争力不够强，同样是洛阳人必须直面的现实。为什么科研实力令人瞩目，产业水平却亟待提升？关键的关键，创新的“好钢”没有充分用到产业的“刀刃”上，科研与产业之间的堵点亟待进一步打通！

今天，置身“创新驱动发展”的时代浪潮，我们无论是推动传统产业转型升级，还是抢占风口产业新赛道，都需要科技创新这双“大手”猛推一把，更需要把科技创新赋能产业发展落到实处。基于此，这次会议上，市委书记江凌用“三句话”“三件事”对如何以科技创新带动产业升级作出新部署——

“三句话”，就是把创新落到产业上、把重点落到转化上、把主体落到企业上。诚然，一切创新活动的生命力，都在于服务和推动发展，唯有与产业共生共荣，创新才有价值。我们抓创新，最关键的就是抓成果转化，只有把科研成果变成了产业产品，创新才算真正完成了使命。再者，是企业而非政府始终在产业第一线、市场最前沿，以它们为主体，创新才更“接地气”。

“三件事”，就是大力培育高新技术企业、抓好新型研发机构培育、加快建设创新孵化平台。无疑，高新技术企业一头连着技术、一头连着市场，推动其提质扩量，无异于搭建起更多创新与产业融合的“桥梁”。既不像事业单位也不像企业，新型研发机构投资多元、机制灵活、产研结合，将其发展好，无异于培养了一支加速创新成果转化的生力军。我们抓创新，既需一批龙头企业挑大梁，也需大量中小企业作支撑，建好创新孵化平台，无异于为发挥企业创新主体作用提供了充足后备力量。

不难理解，“三句话”廓清的是理念、是方向，循着这样的思路，我们抓创新就能有的放矢、抓到关键处；“三件事”阐明的是抓手、是重点，抓好这些事，科技创新就不虚不空，产业升级就有坚实支撑！

走好前方的路，把以科技创新引领产业升级落到实处，需要我们树牢“创新意识”，坚持以创新引领发展，增强不进则退、慢进亦退、不创新必退的紧迫感；坚定“融合意识”，推动创新链与产业链深度耦合，努力让更多产业产品在“双循环”新发展格局中进入中高端、处于关键环、掌握话语权；强化“落实意识”，把这次会议部署的一系列思路重点记在心上、抓在手上、落实在行动上，以结果论英雄，凭实绩来检验。

“谁在创新上先行一步，谁就能拥有引领发展的主动权。”坚定创新自觉与自信，把创新的潜能释放出来，把产业的动能激发出来，以“创新引擎”带动“产业蝶变”，这座有着创新基因的城市必将创造更大的荣光！（洛平）