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全国法治政府建设示范创建实地评估见面会召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.23 08:28

全国法治政府建设示范创建实地评估见面会召开
全力支持优服务高质量答好评估考卷
查漏补缺促提升高水平建设法治政府
徐衣显出席并讲话 杨骁主持

　　昨日上午，全国法治政府建设示范创建实地评估见面会在洛阳召开。市长、市法治政府建设领导小组组长徐衣显汇报洛阳市法治政府建设示范创建情况，市委副书记、政法委书记杨骁主持见面会。

　　评估组指出，开展全国法治政府建设示范创建活动是深入贯彻习近平法治思想、全力推动法治政府建设实现率先突破的重要措施，有助于推动各地区找差距、补短板，激发建设法治政府的内生动力，整体提升法治政府建设水平。洛阳市要提高政治站位，充分认识示范创建的重大意义，切实增强示范创建的责任感和使命感；注重实际效果，力戒形式主义、官僚主义；严守工作纪律，确保评估活动的权威性和公信力；坚持问题导向，以评估为契机补短板强弱项，全面提升工作水平。

　　徐衣显表示，实地评估是对洛阳市以示范创建促进法治政府建设的全面检验和把脉问诊，并就全市示范创建工作进行系统汇报。一是思想指引、政治统领。以习近平法治思想为指引，市委市政府高位统筹、全面部署，将法治政府建设与经济社会发展一体规划、一体推进，以“13710”制度和项目化、清单化方式抓落实，政治统领、齐抓共管的合力更加凝聚。二是人民至上、增进福祉。以“小切口”保障“大民生”，立法回应民声，决策依法依规，运行公开透明，立法质量和决策水平持续提升。三是刚柔并济、执法为民。织密行政执法监督网，压实行政执法责任制，创新服务型执法模式，全面推行“互联网+”执法，群众法治获得感不断增强。四是改革牵引、优化环境。深化“放管服效”改革，推动放管结合减负、便民服务提速、数智赋能增效，市场化法治化国际化营商环境显著优化。五是多元化解、和谐稳定。构建基层治理“缓冲带”，用好行政复议“分流阀”，常敲行政应诉“警示钟”，创新府院联动“稳定器”，社会公平正义全面彰显。六是精准防控、守牢底线。依法防疫精准有力，应急处突精准高效，助企纾困精准施策，人民生命财产安全得到有力保障。徐衣显代表市委市政府表态，全力支持配合评估组工作，突出问题导向，举一反三、立行立改，高质量答好评估“考卷”，全面推动法治政府建设迈上新台阶，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

　　孙延文、刘冠瑜、张武清、肖宏滨等参加见面会。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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