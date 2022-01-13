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对标先进！自贸区洛阳片区获评全省国家级功能区营商环境第三名
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.22 20:58

　　22日，记者从自贸区洛阳片区获悉，近日省政府发布2021年全域营商环境评价结果显示，自贸区洛阳片区在全省16个国家级功能区中排名第3，比去年上升1名，其中在商事登记、政务服务、创新驱动、产业生态等4个指标上表现优秀。

　　围绕践行制度型开放战略，近年自贸区洛阳片区将优化营商环境作为重要改革任务，在开办企业、办理建筑许可、政务服务、市场监管和产业创新环境等领域充分发挥“五区联动”优势，持续深化“放管服效”改革，推出的制度创新成果多次入选全省最佳实践案例，其中《“四链融合”促进洛阳老工业基地转型升级》获评全国自贸区第四批最佳实践案例，面向全国复制推广。

　　结合深入推进“万人助万企”活动，以助力企业创新发展、加快推进项目建设、强化培育优质企业为发力点，该区近年还积极开设“办不成事”反映窗口、“有事请找我”服务专区，重点解决企业群众堵点、难点问题，实现了不动产、公积金等多项业务进大厅，完成全市首张RCEP原产地证书签发。

　　根据工作规划，以打造全市最优、全省一流、国家级功能区前列营商环境为目标导向，后续自贸区洛阳片区将继续对标国内先进地区、先进做法，聚焦企业需求，狠抓风口产业，切实提升优化营商环境工作的精准性，持续为洛阳经济高质量发展贡献“自贸动力”。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 文/图 通讯员 汪冰冰)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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